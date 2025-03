90-letni pianist z veliko energije

Poslušanje klavirja mnoge pomirja in obiskovalce v starinarnici v ameriškem Teksasu vsak konec tedna z igranjem na piano zabava mož, ki je celo starejši od številnih predmetov, ki so razstavljeni v starinarnici. Pianist Jack ima 90 let in toliko energije, da bi lahko še desetletja kupce razvajal z dobrimi melodijami.