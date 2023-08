Adam Levine kupil vilo za 29 milijonov evrov

Adam Levine in Behati Prinsloo

Zakonca Adam Levine in Behati Prinsloo sta lastnika nove nepremičnine. V losangeleški soseski Pacific Palisades, ki je polna domov znanih obrazov, sta kupila vilo v vrednosti 29 milijonov evrov oz. 32 milijonov dolarjev, poroča PropertyShark . Vila, ki je bila zgrajena leta 1940, ima šest spalnic in sedem kopalnic ter obsega približno 830 kvadratnih metrov.

Adam in Behati naj bi posestvo kupila od nekdanjega hollywoodskega para Bena Afflecka in Jennifer Garner, poroča Los Angeles Times. Affleck in Garnerjeva sta vilo kupila leta 2009 za 15,9 milijona evrov oz. 17,5 milijona dolarjev.