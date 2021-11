Adrenalinski fanatik, ki se je že 75-krat za las izognil smrti, odletel s kolesa

Ste mislili, da imajo samo mačke devet življenj? Očitno jih ima tudi milijarder in adrenalinski fanatik Richard Branson. Če je v svoji biografiji pred leti zapisal, da se je kar 75-krat za las izognil smrt, je zdaj na seznam dodal še eno hudo nesrečo - grdo jo je skupil, ko je med dirko na svojem zasebnem otoku padel s kolesa. A hude poškodbe milijonarju, ki je med drugim poletel v vesolje in skušal sam prejadrati svet, niti malo niso prišle do živega. Tik po padcu se je že šalil s sotrpinom, s katerim sta zletela s ceste.