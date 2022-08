Afričani na smuko na edino afriško smučišče južno od ekvatorja

Medtem ko se Evropa kopa v žgočem soncu in visokih temperaturah, v Afriki smučajo. To ni posledica klimatskih sprememb, ampak čudež narave: v Lesotu, majhnem goratem kraljestvu, ki ga povsem obdaja Južna Afrika, so pogoji za smuko. In Lesoto je edina država na svetu, kjer vse ozemlje leži na več kot 1000 metrih nadmorske višine. Zato imajo sneg, imajo pa tudi, kot pravijo, Afri ski. Mnogi Južnoafričani tako z veseljem prihajajo in mnogi tudi prvič vidijo in občutijo sneg in snežne radosti.