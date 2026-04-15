Akrobati Cirque du Soleil obiskali najbolj znane ljubljanske lokacije

Cirque du Soleil s svojimi spektakularnimi predstavami že desetletja navdušuje množice povsod po svetu. V Ljubljano so tudi tokrat prispeli z ogromno stočlansko ekipo, od katerih jih več kot polovica tudi nastopa na odru. Medtem ko njihovi sodelavci v Stožicah pripravljajo vse potrebno za kar pet ponovitev cirkuške predstave OVO, so akrobati izkoristili čas za potep po središču naše prestolnice.

"Mesto je čudovito, zeleno je in ob reki. Zelo sem uživala v starem delu mesta, všeč mi je bil Zmajski most," je bila navdušena Maria Luiza Arantes Franca. Akrobatka Nyamgerel Gankkhuyag pa je dodala: "Komaj čakam, da ljudje začutijo našo odrsko energijo!"

O predstavi OVO

OVO, kar v portugalščini pomeni 'jajce', je 25. živa produkcija Cirque du Soleila, nastala je ob 25. obletnici podjetja in bila premierno predstavljena v Montrealu. Predstava je do zdaj obiskala več kot 130 mest po svetu, navdušila pa je že več kot 10 milijonov gledalcev. Celotna ekipa šteje 100 ljudi iz 25 različnih držav, na odru pa nastopa 53 umetnikov. To je edina predstava, ki jo sestavljajo izključno predstavniki žuželčje družine, in pripoveduje zgodbo o enem dnevu v njihovem življenju.

Za gledalce je OVO vznemirljiv vstop v barvit ekosistem, poln življenja, kjer žuželke delajo, jedo, lezejo, letajo, se igrajo, se borijo in iščejo ljubezen v neprestani eksploziji energije in neustavljivega akrobatskega gibanja. Ker tudi nobena zgodba ni popolna brez ljubezni, se tudi v svetu OVO ta rodi na čisto prvi pogled – v živahno žuželjčjo skupnost nenadoma prispe navihan tujec, ki mu pozornost ukrade čudovita pikapolonica.

Scena in produkcija

Oblikovalec scenografije Gringo Cardia je črpal navdih iz struktur, ki jih nekatere vrste žuželk ustvarijo, ko vzpostavijo gnezda in kolonije. Gringo je pri številnih plesnih produkcijah tesno sodeloval z režiserko predstave OVO, Deborah Colker. Predstava se začne z ogromnim jajcem na odru, širokim 8,5 metra in visokim 7 metrov. Tako kot v naravi nič ni popolnoma ravno, so tudi vsi elementi predstave nepravilnih in ukrivljenih oblik, vključno s trampolinom, ki s svojo obliko predstavlja dodaten izziv za izvajalce.

Tla odra so sestavljena iz 225 plošč, celotna turneja potuje po svetu in prihaja v Ljubljano z okoli 21 tovornjaki. Za postavitev odra je potrebnih približno 12 ur, za razgradnjo pa 3 do 4 ure. V predstavi se uporablja okoli 130 premičnih luči in več kot 100 zvočnikov s surround zvokom. Skupino spremlja tudi lastna catering ekipa, za katero je potreben poseben tovornjak kuhinjske opreme.

