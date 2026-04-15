Zanimivosti

Akrobati Cirque du Soleil obiskali najbolj znane ljubljanske lokacije

Ljubljana, 15. 04. 2026 20.27

Avtor:
Alen Podlesnik Tjaša Železen
Cirque du Soleil

Karavana enega izmed največjih cirkuških spektaklov na svetu je prispela v Slovenijo. Znameniti Cirque du Soleil je v Ljubljano prvič pripeljal posodobljeno različico predstave OVO, ki bo v Areni Stožice gostovala od četrtka do nedelje. Akrobati, ki so pred Slovenijo obiskali kar 40 držav, so tako danes zjutraj obiskali najbolj znane ljubljanske lokacije - Tromostovje, Prešernov trg in Ljubljanski grad.

Cirque du Soleil s svojimi spektakularnimi predstavami že desetletja navdušuje množice povsod po svetu. V Ljubljano so tudi tokrat prispeli z ogromno stočlansko ekipo, od katerih jih več kot polovica tudi nastopa na odru. Medtem ko njihovi sodelavci v Stožicah pripravljajo vse potrebno za kar pet ponovitev cirkuške predstave OVO, so akrobati izkoristili čas za potep po središču naše prestolnice.

Cirque du Soleil v Ljubljani.
FOTO: NuCoast Miro Majcen

"Mesto je čudovito, zeleno je in ob reki. Zelo sem uživala v starem delu mesta, všeč mi je bil Zmajski most," je bila navdušena Maria Luiza Arantes Franca. Akrobatka Nyamgerel Gankkhuyag pa je dodala: "Komaj čakam, da ljudje začutijo našo odrsko energijo!"

O predstavi OVO

OVO, kar v portugalščini pomeni 'jajce', je 25. živa produkcija Cirque du Soleila, nastala je ob 25. obletnici podjetja in bila premierno predstavljena v Montrealu. Predstava je do zdaj obiskala več kot 130 mest po svetu, navdušila pa je že več kot 10 milijonov gledalcev. 

Celotna ekipa šteje 100 ljudi iz 25 različnih držav, na odru pa nastopa 53 umetnikov. To je edina predstava, ki jo sestavljajo izključno predstavniki žuželčje družine, in pripoveduje zgodbo o enem dnevu v njihovem življenju.

Akrobati Cirque du Soleil v naši prestolnici.
FOTO: NuCoast Miro Majcen

Za gledalce je OVO vznemirljiv vstop v barvit ekosistem, poln življenja, kjer žuželke delajo, jedo, lezejo, letajo, se igrajo, se borijo in iščejo ljubezen v neprestani eksploziji energije in neustavljivega akrobatskega gibanja. Ker tudi nobena zgodba ni popolna brez ljubezni, se tudi v svetu OVO ta rodi na čisto prvi pogled – v živahno žuželjčjo skupnost nenadoma prispe navihan tujec, ki mu pozornost ukrade čudovita pikapolonica.

Scena in produkcija

Oblikovalec scenografije Gringo Cardia je črpal navdih iz struktur, ki jih nekatere vrste žuželk ustvarijo, ko vzpostavijo gnezda in kolonije. Gringo je pri številnih plesnih produkcijah tesno sodeloval z režiserko predstave OVO, Deborah Colker.

Predstava se začne z ogromnim jajcem na odru, širokim 8,5 metra in visokim 7 metrov. Tako kot v naravi nič ni popolnoma ravno, so tudi vsi elementi predstave nepravilnih in ukrivljenih oblik, vključno s trampolinom, ki s svojo obliko predstavlja dodaten izziv za izvajalce.

Cirque du Soleil
FOTO: NuCoast Miro Majcen

Tla odra so sestavljena iz 225 plošč, celotna turneja potuje po svetu in prihaja v Ljubljano z okoli 21 tovornjaki. Za postavitev odra je potrebnih približno 12 ur, za razgradnjo pa 3 do 4 ure.

V predstavi se uporablja okoli 130 premičnih luči in več kot 100 zvočnikov s surround zvokom. Skupino spremlja tudi lastna catering ekipa, za katero je potreben poseben tovornjak kuhinjske opreme.

Cirque du Soleil
FOTO: NuCoast Miro Majcen

Kulinarična ekipa vsak teden prilagodi meni lokalnim specialitetam in dobaviteljem v mestu, kjer gostujejo, ter pripravi v povprečju okoli 1200 obrokov tedensko. Poskrbljeno je tudi za prevoz približno 200 kovčkov osebnih stvari vsak teden.

