Akrobatske spretnosti papeža Frančiška

Papež Frančišek je velik ljubitelj nogometa, zato mu je okroglo usnje blizu. Verjetno pa še sam ni vedel – vsaj do včeraj ne – da obvlada tudi cirkuške spretnosti, saj je med obiskom kubanskega cirkusa na prstu vrtel nogometno žogo in navdušil zbrane.

Člani kubanskega cirkusa so ob ritmih salse zaplesali za papeža Frančiška in izvedli nekaj cirkuških akrobacij, s čimer so navdušili tudi svetega očeta.