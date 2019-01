Alan Ford bo kmalu abrahamovec, a se ni postaral niti za dan

StripAlan Ford je zasnovan kot kriminalka, govori pa o tajnih agentih, ki rešujejo svet pred kriminalci. Zanimivo je, da je skupina agentov s tajnim imenom Skupina TNT pravzaprav revna, njeni člani pa so vselej lačni. Prevažajo se z bizarnimi prevoznimi sredstvi in uporabljajo zarjavelo ter razpadajoče orožje brez streliva. Med člani Skupine TNT, ki jo vodiŠtevilka 1, starec v invalidskem vozičku, so ob Alanu Fordu še obubožani angleški plemičSir Oliver, mojster-za-vse in izumitelj Grunf, pomožni vodja debeliŠef, vedno bolehniJeremija in kompleksov poln Bob Rock,ki je manjše postave.

Strip se je mnogim vtisnil v spomin z izvrstnimi citati, ki jih je v "purgersko" hrvaščino po mnenju mnogih odlično priredil prevajalecNenad Brixy. Zanimivo je, da je strip, poleg Italije, izjemno popularnost dočakal prav v državah nekdanje Jugoslavije, po drugi strani pa ni bil nikoli preveden v angleščino. Ta fenomen je v delu Cvetličarna v hiši cvetja razdelalLazar Džamić.

Med večnimi ciničnimi citati iz Alana Forda so denimo:"Kdor spi, ni buden.", "Bolje izdati knjigo kot prijatelja.", pa epitaf: "Tu ležim, ti stojiš, a bolje bi bilo, da ležiš ti in stojim jaz." Kasneje je strip izhajal tudi v slovenščini, za priredbo 51 delov je poskrbel Branko Gradišnik.

Poleg Brixyja je za uspeh Alana Forda na našem območju zaslužen tudi njegov sin Davor Brixy. Ta je v nedavnem pogovoru za Al Jazeero Balkans povedal, kako je njegov oče prišel do kultnega stripa: "Tedaj je veliko sodeloval z Italijani in s sestankov se je vedno vračal z veliko materiala, ki ga je nato preučeval. Tako je, med vsem ostalim, prinesel tudi prve dele Alana Forda, ki so ga takoj navdušili."