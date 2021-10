Aleksander Gadžijev, pianistični virtuoz, ki bo igral v finalu Chopinovega tekmovanja

Tekmovanje, ki se je zaradi pandemije covida-19 preložilo za eno leto, se je začelo s slavnostnim koncertom petih prejšnjih zmagovalcev. V prvih petih dneh tekmovanja se je v uvodnem krogu pomerilo 78 pianistov, ki jih je izbrala strokovna žirija. 9 pianistov pa se na tekmovanje uvrsti avtomatično. V drugi krog tekmovanja se je nato uvrstilo 45 tekmovalcev iz 14 držav, med njimi je bil tudi Aleksander Gadžijev. Pianisti so nastopili s 50-minutnim recitalom, ki vsebuje sonate, preludije in mazurke, Gadžijev je prepričal tudi v drugem krogu in se kasneje uvrstil še v finale. Letos bo v sklepnem delu tekmovanja nastopilo še 11 pianistov in pianistk, Leonora Armellini iz Italije, Poljaka Jakub Kuszlik in Kamil Pacholec, JJ Jun Li Bui in Bruce Xiao­yu Liu iz Kanade, Španec Martin Garcia Garcia, Eva Gevorgyan, ki zastopa tako Rusijo kot Armenijo, Aimi Kobajaši, Kjohei Sorita iz Japonske ter Kitajec Hao Rao.