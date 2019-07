Alexa bo lahko povedala, če imamo gripo

Alexa je najprej lahko povedala, kakšno bo vreme, potem je lahko upravljala luči in mikrovalovno pečico v domu, zdaj pa bo zmožna povedat, če imamo gripo in nam celo pomagala lajšati migrene. Cilj tega je, da bo nudila pomoč bolnim, starejšim, slepim in tistim, ki ne morejo doseči interneta brez njene pomoči. Tako pa bo tudi razbremenila NHS. Lastniki virtualne pomočnice jo bodo lahko enostavno vprašali: "Alexa, kako naj lajšam migreno?" Med drugim pa bo lahko odgovorila tudi na to, kakšni so simptomi gripe in noric.

Britanska fakulteta za splošno medicino (The Royal College of General Practitioners, op.p) je sicer partnerstvo pozdravila, vendar opozorja, da bo morala biti opravljena neodvisna raziskava za zagotovitev varnosti Alexinih nasvetov. Profesorica Helen Stokes in predsednica fakultete je povedala: "Ideja je nedvomno zanimiva in verjetno bodo pacienti res lahko tako izvedeli, ali se morajo o bolezenskih znakih posvetovati z zdravnikom. To jim bo še posebej prišlo prav, ko bodo imeli manjše težave, kot so kašelj in prehladi, ki se lahko dodobra pozdravijo z domačo oskrbo." Skrbi pa jo je, da si ne bodo mogli vsi privoščiti Amazonove Alexe in bodo tako tisti, s socialnega roba, še bolj odrinjeni.

Nekateri tehniki ocenjujejo, da bo do leta 2020 polovica poizvedb na internetu potekla preko tehnologije, ki temelji na glasovnem prepoznavanju.