Ali princ Harry obžaluje svojo selitev čez lužo?

Novo leto prinaša nove trditve o tem, da se britanski princ Harry leto dni po selitvi v Severno Ameriko, najprej v Kanado in potem v Kalifornijo, vse bolj sprašuje, ali se je odločil prav. To naj bi reviji OK! razkril neimenovani vir. Po drugi strani njegova mala družina ne zveni niti malo "nesrečno" v premiernem podcastu Spotifyja, v katerem je mali Archie vsem zaželel srečno novo leto.

