'Almodovar je Madridu vrnil, kar mu je mesto dalo kot njegova muza'

"Zgodba o Pedru Almodovarju in Madridu je zgodba o njegovi povratni ljubezni. Pedro Almodovar je Pedro Almodovar zaradi Madrida," je za AFP povedal komisar razstave Pedro Sanchez . "Almodovar je Madridu vrnil vse, kar mu je mesto dalo kot njegova muza," je povedal in dodal, da se mnogi tujci prvič srečajo s špansko kulturo in Madridom prav prek Almodovarjevih filmov.

Almodovar se je leta 1967, v zadnjih letih diktature generala Francisca Franca, preselil v Madrid iz majhne vasice v Kastiliji-La Manchi, ko mu je bilo komaj 17 let. Kot je povedal, se v Madridu nikoli ni počutil kot tujec. Po Francovi smrti leta 1975 pa je postal ključni del subkulturnega gibanja v Madridu, imenovanega la movida, za katerega je bilo značilno rušenje tabujev in svoboda izražanja.

V razstavo pa je vključen tudi zemljevid Madrida, na katerem je označenih 272 lokacij, ki so se pojavile v njegovih filmih. Španski režiser se je izogibal znamenitostim in se je raje podal na delavska območja, kot je Vallecas, ter kraje, kot so bolnišnice, taksiji, bari in pokopališča, kjer ljudje živijo vsakdanje življenje.

Eden njegovih najbolj kultnih prizorov je bil posnet prav pred pročeljem stavbe, v kateri je na ogled razstava, in sicer v filmu Zakon želje iz leta 1987, ko čistilec mestnih ulic lik Carmen Maura na njeno željo na vročo poletno noč poškropi s cevjo.

Almodovar je tudi poznan po uporabi živih barv, kar je po njegovih besedah "način maščevanja" za siva leta Frankove diktature, je povedal Sanchez. Za film Bolečina in slava iz leta 2019 pa je je preuredil svoje madridsko stanovanje in pri tem uporabil nekaj svojih foteljev.