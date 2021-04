Iz Nemčije prihaja navdihujoča zgodba o mali alpaki Marie. In Marie je zares prav posebna. Zaradi zapletov ob skotitvi je ostala brez mame in sestrice, ki sta ob tem poginili. Marie je sicer preživela, a ima zgolj tri noge. To pa je po zaslugi Ronje, ki jo je takoj po skotitvi posvojila, prav nič ne ovira.

