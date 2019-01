Američan sostanovalcu med spanjem izmaknil srečko za 9 milijonov evrov

Če se vam nasmehne sreča in zadenete zmagovalni dobitek na loteriji, dobro premislite, s kom boste delili veselo novico. Kalifornijska policija je aretirala moškega, ki so ga obtožili, da je svojemu sostanovalcu, med tem, ko je ta spal, ukradel zmagovalno loterijsko srečko, vredno skoraj devet milijonov evrov.

Kalifornijske oblasti so sporočile, da so 35-letnika priprle po tem, ko je v ponedeljek želel prevzeti dobitek, ki je bil vreden skoraj devet milijonov evrov. "To zagotovo ni nagrada, ki jo je pričakoval," so zapisali na Facebooku. Obtožili so ga velike tatvine. Pravi dobitnik še ni prevzel nagrade, so še sporočili.

Kot so opisali v objavi na Facebooku, je ogoljufani moški 20. decembra kupil srečko v vrednosti 29 evrov in si seveda zaželel, da bi bila ta srečka dobitna, saj je upal na nekaj dodatnega denarja, ki bi mu v prazničnem času prišel še kako prav. Izkazalo se je, da je njegova srečka res zmagovalna in sprva celo zmotno mislil, da je zadel 'le' 9 tisoč evrov. Ko je prišel domov, je veselo novico delil s svojima sostanovalcema in odšel spat. Naslednje jutro je želel prevzeti svoj dobitek, a so mu tam dejali, da njegova srečka ni zmagovalna.

Goljufivega sostanovalca so povabili, da prevzame nagrado, a ga je tam namesto devet milijonskega dobitka pričakala policija, ki ga je aretirala zaradi velike tatvine. FOTO: AP