Knjižnjičarka Rosie Grant , ki na svojih družbenih omrežjih redno objavlja vsebine, povezane s pokopališči in njihovo zgodovino, je novo strast našla v pokušanju receptov, ki krasijo nagrobne spomenike širom Združenih držav Amerike.

Američanka pripravila piškote po receptu z nagrobnika: Dobri so za umret.

Grantova je pozornost javnosti pritegnila s pripravo recepta za maslene piškote, ki krasi nagrobni spomenik 79-letne gospe v Brooklynu. Kljub temu da je bil recept z natančnimi navodili nekoliko skop, je Američanki uspelo pripraviti slastno sladico, za katero pravi, "da je dobra za umret." To pa ni vse, Rosie je s pomočjo receptov, ki jih je našla na grobovih, pripravila tudi druge jedi in danes se lahko pohvali že s 13 jedmi, ki jih je pripravila s pomočjo nagrobnih receptov.

Kako se je vse skupaj sploh začelo?

Američanka je med študijem na marylandski univerzi po navodilu profesorja ustvarila TikTok profil, da bi se lahko iz prve roke naučila, kako družbena omrežja v resnici delujejo. Hkrati je Grantova kot pripravnica delala v arhivu kongresnega pokopališča v Washingtonu, zato ji je profesor predlagal, naj dva dela svojega študija združi in svojim sledilcem nudi vsebine, povezane z zgodovino pokopališč in grobov. Tako se je rodil profil @ghostly.archive, ki ima na TikToku že 110 tisoč sledilcev in skoraj pet milijonov všečkov.