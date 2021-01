Ameriška avkcijska hiša pripravlja dražbo Banksyjevih del

Na dražbi Banksyjevih stvaritev bodo med drugim ponudili njegovo delo Morons (Sepia) iz leta 2007, ko je preoblikoval fotografijo, ki dokumentira dražbo iz leta 1989, ko so za slike Vincenta van Gogha iztržili vrtoglavih 32 milijonov evrov. Namesto umetnikovih slovitih sončnic je Banksy v eno izmed ponujenih slik na dražbi vnesel stavek, ki gre v prostem prevodu takole: "Ne morem verjeti, da vi bedaki dejansko kupujete to sranje."

Med drugim bo naprodaj tudi deloGrannies (Babici), ki na rožnati podlagi prikazuje ostareli ženski, ki z nasmeškom na obrazu pleteta puloverja s sloganoma Punks not dead (Punk ni mrtev)inThug for life (Razbojnik za vedno).

Med deli na dražbi bosta tudi Applause (Aplavz), s katerim je Banksy parodiral zgodovinski govor nekdanjega ameriškega predsednika Georga W. Busha 1. maja 2003, ter delo Stop and Search iz leta 2007.

Kot piše spletni portal Artdaily, je Banksy, nekoč anonimni duhoviti ulični umetnik in družbenokritični provokator, v minulem letu postal eden najbolj iskanih umetnikov. To med drugim dokazujejo tudi visoki zneski, ki jih na dražbah dosegajo njegova dela. Banksy, ki prihaja iz Bristola na jugozahodu Anglije in se je konec 90. let preselil v London, je zaslovel z družbenokritičnimi in običajno kontroverznimi motivi, ki se na ulicah pogosto pojavijo nepričakovano. Umetnik rad šokira javnost.