Ameriška trgovina z oblačili se spogleduje s stečajem

Trgovsko verigo Forever 21 so ustanovili leta 1984 v ZDA, do danes pa so v 57 državah odprli kar 815 trgovin. Vodstvo podjetja je pred kratkim sporočilo, da bodo prenehali trgovati na Japonskem, zato bodo zaprli vse tamkajšnje poslovalnice. V načrtu imajo, da bodo podobno naredili tudi v preostali Aziji in Evropi, medtem ko bodo v Mehiki in Latinski Ameriki še vedno obratovali. Kot razlog za slabo prodajo navajajo preveliko konkurenco in s prstom kažejo predvsem na H&M in Zaro. Med drugim pa je kriva tudi spletna trgovina, ki so jo v svoj poslovni načrt vključili prepozno.