Ameriška zakonca s štirinajstimi sinovi končno dočakala hčer

Ponosni oče Jay Schwandt je dejal, da sta z ženo Kateri Schwandt presrečna in nadvse navdušena, ker se je Maggie Jayne pridružila veliki družini in tako razveselila svojih 14 bratov. "Letošnje leto je bilo iz ogromno razlogov nepozabno, toda Maggie je največje darilo, ki smo si ga lahko sploh želeli," je povedal Jay za časopis Detroit Free Press po rojstvu svoje prve hčere. Zakonca se že vsa ta leta držita družinske tradicije, da pred rojstvom ne želita izvedeti spola naraščaja.

O družini Schwandt so že večkrat pisali v lokalnih in državnih novicah. Družina na družbenih omrežjih ustvarja pod imenom 14 Outdoorsmen, a zdaj bodo morda morali ime spremeniti. Njihov najstarejši sin Tyler Schwandt je dejal, da so mislili, da ne bodo v svojem domu na podeželju v Michiganu nikoli imeli sestre. "Sploh ne vem, ali ima moja mama kakšno rožnato obleko – ali kar koli podobnega," je dejal 28-letni Tyler, ki se je pred kratkim zaročil in kupil dom, ki je 20 minut oddaljen od velike kmetije njegovih staršev.

Jay in Kateri sta postala par že v srednji šoli, poročila pa sta se leta 1993, preden sta začela obiskovati državno univerzo Ferris v Big Rapidsu v Michiganu. Preden sta diplomirala, sta že bila ponosna starša trem sinovom. Kljub vse večji družini sta nadaljevala študij – Kateri je magistrirala iz socialnega dela na javni univerzi Grand Valley, Jay pa je diplomiral na pravni fakulteti, zdaj pa je lastnik geodetskega podjetja.