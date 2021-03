Ameriški raper Lil Nas X izdal 'satanske čevlje', ki vsebujejo človeško kri

Ameriški raper in pevec Lil Nas X je izdal kontroverzne 'satanske čevlje', na katerih je bronasti pentagram, obrnjen križ, izdelane pa so tudi iz prave človeške krvi. 666 parov čevljev je, kot kaže, predelava kolekcije Nike Air Max 97s. Priljubljena znamka športnih oblačil se je že distancirala od oblikovalca, nova kolekcija pa je na spletu sprožila številne odzive tako ogorčenja kot podpore.

Rdeč in črn par kontroverznih športnih copatov je poln znamenj hudiča. Ne le da je kolekcija sestavljena iz 666 parov, da so čevlji okrašeni z bronastim pentagramom in narobe obrnjenim križcem – poleg rdečega črnila podplat vsebuje tudi kapljico prave človeške krvi, ki so jo priskrbeli člani umetniškega kolektiva MSCHF. "Radi se žrtvujemo za svojo umetnost," je dejal tiskovni predstavnik njihovega podjetja. Potrdil je tudi, da Nike ni oblikoval ali izdal superg. Športna znamka Nike je že sporočila, da pri ustvarjanju športnih copat, ki so priredba njihove kolekcije Nike Air Max 97s, ni sodelovala. "Nike ni oblikoval ali izdal teh čevljev in jih ne podpira," so sporočili za CNN ter dodali, da z raperjem Lil Nas X in umetniškim kolektivom MSCHF, ki sta kolekcijo ustvarila, nimajo nikakršnih odnosov.

Omejena kolekcija je konec tedna na spletu sprožila ogorčenje, izzvala pa je tudi kritike številnih odmevnih političnih in verskih osebnosti, vključno z guvernerko Južne Dakote Kristi Noemin evangeličanskim pastorjem Markom Burnsom. Slednji je čevlje v tvitu označil za "zlobne" in"krivoverne". Dodal je, da upa, da se bodo kristjani uprli.

Nekateri oboževalci raperja pa so medtem na Twitterju izrazili svojo podporo in željo po tem, da bi si par lastili tudi sami. Satanski čevlji stanejo dobrih 860 evrov oz. 1018 dolarjev, s čimer so se ustvarjalci sklicevali na odlomek iz svetega pisma: "Videl sem Satana, ki je padel kot strela z neba." V odgovor je Lil Nas X na omrežju YouTube objavil video z naslovom 'Lil Nas X se opravičuje za satanske čevlje', ki ima že več kot 1,8 milijona ogledov. A že po nekaj sekundah opravičilo preide k prizoru iz raperjevega novega glasbenega videoposnetkaMontero (Call Me By Your Name), v katerem raper najprej pleše s hudičem, nato pa mu odstrani krono in si jo nadane sam.