Naša kuharska mojstrica znova dokazuje, da spada v sam vrh kulinarike. Ano Roš, nosilko dveh Michelinovih zvezdic, so na izboru 'Best chef awards' okronali s posebno nagrado, ki slavi njeno spodbujanje lokalnega okolja in povezanost z njim. Gastronomski dogodek leta se tokrat odvijal v Madridu.