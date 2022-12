Analiza Pornhuba: Leto 2022 je najbolj zaznamovala 'resničnostna' pornografija

Ena največji pornografskih spletnih strani, ki jo dnevno obišče več kot 100 milijonov ljudi, letno pa več kot 36 milijard, je objavila že deveto letno poročilo, v katerem so opisane navade njenih obiskovalcev. Pornhub je kot pojem iskanja, ki je najbolj zaznamoval leto 2022, izpostavil resničnostno pornografijo. Najbolj iskan pojem sicer ostaja "hentai", najbolj priljubljena kategorija pa je "lezbijke".

Pornhubova ekipa Insights vsako leto pregleda podatke o milijardah obiskov in izpostavi vsebino, ki je zaznamovala leto. Kot pravijo, na najbolj priljubljena iskanja vplivajo pop kultura, pa tudi drugi dogodki po svetu.

icon-expand Pornhub FOTO: Shutterstock

Iskanja, ki so zaznamovala leto 2022 – resničnostna pornografija V začetku poročila so analitiki najprej predstavili trende iskanj, ki so najbolj zaznamovala leto 2022. V samem vrhu je resničnostna pornografija. Priljubljenost kategorije "Resničnostno" je zrasla za 169 odstotkov in postala ena izmed 20 najbolj priljubljenih, kategorija "Amaterji" je medtem nekoliko upadla, in sicer za 19 odstotkov. Pornhubovi statistiki si razlagajo, da je do spremembe prišlo, ker se je kakovost amaterskih posnetkov precej izboljšala (amaterski igralci so postali redni izvajalci), obiskovalci spletne strani pa še vedno iščejo pravo domačo porno izkušnjo. Iskanje besednih zvez "pravo, domače, amatersko" je v svetovnem merilu naraslo za 179 odstotkov. Najpogostejše besedne zveze, povezane z "domačim" so "domači svingerji" in "domači trojček". Iskanja, ki vsebujejo besedo "resnično", so medtem narasla za 42 odstotkov, pri čemer so najbolj priljubljena iskanja "pravi orgazem", "pravi par" in "prava masaža". Resničnostna pornografija je sicer za 37 odstotkov bolj priljubljena pri ženskah kot moških. Pri ženskah je tako 12. najbolj priljubljena kategorija, pri moških pa 15.

icon-expand Iskanja, ki so opredelila leto 2022 FOTO: Pornhub

Med druga iskanja, ki so opredelila letošnje leto, so se uvrstila še "transspolno", ki naj bi naraslo za 75 odstotkov in tako postalo sedma najbolj priljubljena kategorija na svetu. Glede na analizo so transspolni video posnetki za 22 odstotkov bolj priljubljeni pri moških kot ženskah. Poleg tega transspolne posnetke gleda predvsem generacija Y (stari od 25 do 34 let) – 34 odstotkov bolj pogosto kot ostale starostne skupine, sledi generacija X (stari od 35 do 44) – 25 odstotkov bolj pogosto kot ostale starostne kategorije. Leto naj bi opredelila še iskanja skupinskega seksa tako trojčkov kot orgij, pa tudi seks na prostem, ki vključuje iskanje pojmov, kot sta "potovanje" in "kampiranje". Na seznamu so se znašli tudi položaji, najbolj priljubljene so t. i. škarjice (ang. scissoring), narasla pa so tudi iskanja položajev amazonka, 69 in cowgirl. Za 38 odstotkov je narasla še kategorija "stopala", za 28 odstotkov pa kategorija "femdom".

Najbolj iskan izraz še vedno "hentai" Če ne upoštevamo trendovskih izrazov, zapisanih zgoraj, pa je bil tudi v letošnjem letu najbolj iskan izraz "hentai", tik za njim je bil izraz "japonsko". Kategorija "MILF" je prehitela "lezbijke", sledilo pa je še iskanje izraza "Filipinka" (pinay).

icon-expand Najbolj iskani izrazi v letu 2022 FOTO: Pornhub

Na lestvici sta padala izraza "ebony" in "masaža", povzpeli pa so se "velika rit", "trojček" in "Latina". V letu 2022 so se na lestvici povzpela še iskanja izrazov "fafanje", "cosplay" in "trans". Na seznamu top 20 so ostali še "anime", "bbc", "squirt" in "joi", čeprav so bili letos nekoliko manj priljubljeni kot lani. Najbolj obiskane kategorije Medtem ko lahko trenutni trendi in različne mednarodne terminologije zlahka vplivajo na iskalne izraze, pa je Pornhubovih 100+ video kategorij enakih po vsem svetu. Če torej med sabo primerjamo samo iskanje po kategorijah, lahko dobimo prepričljiv odgovor glede vrste oz. zvrsti pornografije, ki ljudi najbolj zanima.

icon-expand Najbolj gledane kategorije v letu 2022 FOTO: Pornhub

Kot pravijo Pornhubovi analitiki, so se leta 2022 zgodile velike spremembe, saj sta se kategoriji "lezbijke" in "ebony" povzpeli in kategorijo "japonsko" izrinili na tretje mesto. "Trojček" se je povzpela za kar šest mest in postala četrta najbolj gledana kategorija na svetu. "Analno" je medtem prehitela "MILF" in postala peta najbolj priljubljena kategorija. Medtem ko je pojem "hentai" ostal najbolj iskani izraz po vsem svetu, je bil kot kategorija video posnetkov gledan manj in je na lestvici v primerjavi s prejšnjim letom padel za osem mest. Na vrhu seznama evropskih držav kategorija "analno" Na spodnjem zemljevidu pa so prikazane najbolj priljubljene kategorije po državah. V ZDA in večjem delu afriške celine je še vedno najbolj priljubljena kategorija "ebony". Druge zahodne države, kot sta Kanada in Avstralija, imajo raje lezbične video posnetke.

icon-expand Zemljevid najbolj gledanih kategorij v letu 2022 FOTO: Pornhub

V večini vzhodnoazijskih držav je bila najbolj priljubljena kategorija "japonska", Indija in okoliške države pa rade gledajo indijsko pornografijo. Kategorija "analno" je na vrhu v več evropskih državah, MILF pa je najbolj priljubljena kategorija v južni Aziji. Resničnostna pornografija je bila najbolj priljubljena v Ukrajini, Belorusiji, Kazahstanu in Kirgizistanu, Rusija pa je izmed vseh najpogosteje obiskovala kategorijo "rusko".

Že tri leta zapored je Pornhub za našo spletno stran pripravil tudi analizo o navadah Slovenk in Slovencev. Objavili jo bomo tudi letos, a na njihove odgovore še čakamo.

Primerjava ženske:moški Tako pri moških kot ženskah sta najbolj priljubljeni kategoriji ostali enaki kot lansko leto. Pri ženskah je to kategorija "lezbijke", pri moških pa "Japonke". Pri obeh spolih je bolj priljubljena postala kategorija "ebony", pri ženskah se je povzpela za štiri, pri moških pa za dve mesti. Kategorija "resnično" je postala priljubljena pri obeh spolih in se tako pri obeh prvič pridružila lestvici 20 najbolj obiskanih kategorij. Na seznamu sta se prvič pojavila še "na prostem" in "varuška".

icon-expand FOTO: Pornhub icon-chevron-left icon-chevron-right

Poleg tega je leta 2022 delež gledalk 36-odstoten, kar predstavlja štiriodstotno rast v primerjavi z letom 2021. Povprečna starost obiskovalca Pornhuba je 37 let Povprečna starost obiskovalcev Pornhuba je za leto 2022 ostala 37 let, pri čemer se je starostna skupina od 18 do 24 let povečala za dve odstotni točki, starostna skupina od 35 do 44 pa znižala za dve odstotni točki.

icon-expand Povprečna starost obiskovalcev Pornhuba FOTO: Pornhub

"Različne generacije dajejo prednost različnim vrstam pornografije, zato so naši statistiki pregledali tudi relativne kategorije za vsako starostno skupino," še pravijo Pornhubovi analitiki.

icon-expand Najljubše relativne kategorije glede na generacije FOTO: Pornhub

Generacija Z (18-24 let) v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami najpogosteje gleda kategorije "trojček", "virtualna resničnost" in "cosplay", generacija Y (25-24 let) kategorije "azijsko", "trojček" in "MILF", generacija X (35-54 let) kategorije "creampie", "MILF" in "škarjice" (scissoring), Boomerji pa "handjob", "zrel"(mature) in "babe" (lepa mlada ženska z dobro postavo). Največ obiska na nedelje, najmanj na petke "Po vsem svetu in pravzaprav v večini držav, ki smo jih proučevali, je nedelja najbolj priljubljen dan za obisk Pornhuba, medtem ko je v petek običajno najmanj prometa," pravijo Pornhubovi statistiki.

icon-expand Najljubši čas za gledanje pornografije FOTO: Pornhub

Zapisali so, da ljudje pornografijo običajno najraje gledajo med 22. in 1. uro zjutraj, vendar pa se čas gledanje ob vikendih (ko ljudje običajno ostanejo pokonci in spijo dlje) premakne v jutranje ure. Najmanj prometa je bilo sicer običajno ob torkih ob 5. uri zjutraj, največ pa ob ponedeljkih ob 23. uri. Ženske na spletni strani povprečno šest sekund dlje kot moški Leta 2022 se je povprečno trajanje obiska Pornhuba zmanjšalo za eno sekundo na devet minut in 54 sekund. Kljub temu so državljani iz zgoraj naštetih top 20 držav na strani ostajali dalj časa. Na Japonskem, v Nemčiji in na Švedskem so na obisk strani povprečno preživeli skoraj pol minute več.

icon-expand Čas, preživet na Pornhubu FOTO: Pornhub

Lahko si ogledamo še razliko med moškimi in ženskami. Ženske so na spletni strani na obisk preživele šest sekund dlje kot moški, a je razlika med spoloma letos manjša – lani so ženske za obisk strani povprečno porabile 14 sekund več. Obiskovalci generacije Z so na strani povprečno minuto manj, starejši od 55 pa minuto več kot druge starostne skupine. Največ prometa Pornhubu prinesle ZDA Največ prometa so Pornhubu prinesle ZDA, sledi Združeno kraljestvo. Leta 2022 je Francija prehitela Japonsko, Mehika Italijo, Nemčija pa Kanado. Egipt se je na lestvici povzpel za sedem mest in se prvič pridružil lestvici top 20 držav, prav tako se je na seznam ponovno uvrstila Belgija, ki je bila na seznamu nazadnje leta 2017.

icon-expand Seznam držav, ki Pornhubu prinesejo največ ogledov FOTO: Pornhub

Pa najbolj priljubljene porno igralke? Letos je bila najbolj iskana porno zvezda Abella Danger, ki je Lano Rhoades izrinila na drugo mesto. Na tretje mesto se je medtem povzpela Angela White, sledita pa še Eva Elfie in Riley Reid. Najboljših pet porno zvezdnic ima skupaj več kot 7,1 milijarde ogledov.