Analiza Pornhuba: 36 odstotkov uporabnic je žensk, tudi v Sloveniji

Pornhubova ekipa Insights vsako leto pregleda podatke o milijardah obiskov in izpostavi vsebino, ki je zaznamovala leto. Kot pravijo, na najbolj priljubljena iskanja vplivajo pop kultura, pa tudi drugi dogodki po svetu.

Iskanja, ki so zaznamovala leto 2023

Analitiki so zbrali podatke o trendih iskanj, ki so najbolj zaznamovala leto 2023. Medtem ko je bila leta 2022 najbolj v porastu "resničnostna" pornografija, so se trendi obiskovalcev spletne strani za odrasle preusmerili k tako imenovani "zreli" (ang. mature) pornografiji. To pomeni, da so uporabniki iskali posnetke, v katerih so nastopale bolj dozorele oziroma starejše osebe – mame, očetje in celo babice.

Kategorija milf (mother I'd like to fuck – privlačna mama) je postala 5. najbolj gledana kategorija na svetu, kategorija "zrelo" pa je po priljubljenosti narasla za 69 odstotkov in zasedla 7. mesto. Pri moških kategorija "zrelo" zaseda 2. mesto, pri ženskah pa 5, kažejo podatki analitikov.

Zanimiv je tudi podatek, da se je za 132 odstotkov povečalo iskanje termina "babica", pa tudi termina gilf (grandma I'd like to fuck – privlačna babica). Pogostejša so bila tudi iskanja termina dilf (dad I'd like to fuck - privlačen oče).