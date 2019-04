Anatomija ženskih prsi presenetila uporabnike interneta

Uporabnica Twitterja je delila fotografijo, na kateri je vidna anatomija ženskih prsi in njene mlečne žleze. V tvitu je zapisala, da ji je šele, ko je videla fotografijo, postalo jasno, da še nikoli ni videla anatomije ženskega mišičnega sistema. Ob tem je dodala, da si jih tako zagotovo ni predstavljala.

Mlečne žleze so razdeljene v segmente, ozki kanali pa prenašajo mleko do bradavice. A očitno so uporabniki interneta še vedno bili osupli nad fotografijo, saj jo je všečkalo že več kot 140 tisoč ljudi, delilo pa jo je že več kot 46.000 ljudi.

Na Twitterju je opisana kot fotografija, a pravzaprav gre za ilustracijo iz aplikacije z imenom Anatomija&Fiziologija (Anatomy & Physiology). Nekatere uporabnice Twitterja so se odzvale precej burno – ena izmed njih je zapisala, da tega res ne bi rabila videti, druga pa je sprva mislila, da gre za umetniško delo, ne za dejansko človeško anatomijo.