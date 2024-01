Andreja Ravnak zmagala na mednarodnem natečaju popotniške fotografije

Fotografinja Andreja Ravnak je zmagala na največjem fotografskem natečaju popotniške fotografije na svetu Travel photographer of the year – TPOTY 2023. Žirijo natečaja, na katerem je sodelovala prvič, je prepričala s podobami hmeljarstva v Savinjski dolini ter valovitih polj v Italiji in na Češkem.

Andreja Ravnak je po poklicu arhitektka, deluje pa tudi na številnih drugih ustvarjalnih področjih, kot so fotografija, oblikovanje in pisanje. "Zaprisežena ljubiteljica narave je najbolj srečna tam, kjer je narava ustvarila najtežje pogoje za preživetje – v puščavah in gorah. Navdihuje jo estetika pokrajin z golo geologijo," je predstavljena na spletni strani natečaja.

Ustanovitelj projekta in predsednik žirije Chris Coe, ki je razglasil zmagovalce, je o njenih fotografijah zapisal: "V obeh zmagovalnih serijah letošnje zmagovalke je videti prefinjeno eleganco, ena nas popelje med polja nežnih barv in lepoto naravnih tekstur, druga v hmeljišča izven sezone, surova, neobdelana, med ljudi, ki ta polja pripravljajo na naslednjo rastno sezono. Nobena od serij ni fotografirana v optimalnem letnem času, a sta kljub temu obe izjemno privlačni, lepi in izpovedni." Kot je povedala za STA, se je s fotografijo kot umetniško zvrstjo začela ukvarjati pred približno 15 leti. Tedaj se je pridružila enemu od fotografskih društev, kjer je rasla in napredovala "s podobnimi entuziasti". Z leti je nato svoje posnetke začela pošiljati na razne domače in tuje natečaje. Ravnakova, ki ima naziv mojstrice fotografije Fotografske zveze Slovenije, je prejemnica številnih mednarodnih fotografskih nagrad ter pogosto sodeluje kot članica žirije v domačih in mednarodnih projektih. Poleg tega je urednica fotografije pri slovenski izdaji revije Digitalna kamera. Med drugim je zmagala na natečajih Emirates Photo Competition in Exposure Awards 2022, so sporočili iz omenjene revije.

Na natečaju TPOTY so sodelovali profesionalni in ljubiteljski fotografi iz več kot 150 držav, ki so prijavili več kot 20.000 fotografij. Te segajo od lirično lepih podob evropskih kmetijskih pokrajin do zračnih posnetkov slonov, ki iščejo hrano na smetiščih, od nenavadnih portretov šamanov, ki izvajajo obrede na zamrznjenem sibirskem jezeru, do navdihujočega portfelja o športnikih, ki še vedno tekmujejo v "svojih" 80. in 90. letih. Kot so še sporočili iz revije Digitalna kamera, zmagovalne fotografije prikazujejo vzpone in padce življenja na planetu, ujete v objektive izjemno nadarjenih fotografov vseh starosti z vsega sveta ter skupaj s pohvaljenimi fotografijami tvorijo izjemno zbirko sodobne popotniške fotografije.

