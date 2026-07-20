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Andrew Lloyd Webber poziva Broadway k boljšim pogojem za delo

New York, 20. 07. 2026 21.11 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Andrew Lloyd Webber

Broadwayju se zaradi slabih pogojev za ustvarjalce po mnenju slovitega skladatelja Andrewja Lloyda Webbra ne piše nič dobrega. Lastniki gledališč, sindikati in producenti naj najdejo rešitev, je pozval. Ustvarjalci po njegovem opozorilu ne morejo biti na milost in nemilost prepuščeni volji posameznega gledališča, je poročal britanski The Guardian.

"Broadway pomeni več kot le ulico ali skupino stavb. Je ideja, ena od največjih kulturnih idej, ki nam jih je dala Amerika," je v Londonu rojeni Andrew Lloyd Webber pred dnevi zapisal na družbenem omrežju X. Ta ideja je zdaj po njegovem prepričanju ogrožena. "Vse, ki bi lahko prispevali k boljšemu stanju, prosim, da jo zaščitijo. Združite moči, preden bo prepozno," je pozval avtor glasbe za legendarni muzikal Mačke.

Andrew Lloyd Webber
Andrew Lloyd Webber
FOTO: Profimedia

S temi besedami se je odzval na obvestilo gledališča, da si bo novo različico slavnega muzikala Mačke z naslovom Cats: The Jellicle Ball, pri kateri je prav tako poskrbel za glasbo, na Broadwayju zadnjič mogoče ogledati 8. avgusta. To pomeni, da bodo uprizoritev, ki je letos prejela tri tonyje, umaknili z repertoarja po petih mesecih uprizarjanja.

Za pripravo nove različice muzikala naj bi namenili 18 milijonov ameriških dolarjev oziroma približno 15,8 milijona evrov. Vendar kljub veliki gledanosti in tedenskim prihodkom v višini približno milijon dolarjev oziroma 872.400 evrov ni pokrila stroškov. Stroški uprizarjanja v newyorški gledališki četrti so namreč zelo visoki.

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"Žalostna resnica je, da se na Broadwayju glede na stanje stvari skoraj nobena predstava ne izplača iz finančnega vidika," ugotavlja Lloyd Webber. Stroški so namreč ogromni. Ustvarjalci, pisci in režiserji morajo po njegovem opozorilu pogosto pristati na najnižje honorarje, samo da delo pride na odrske deske.

Kot je dodal, imajo zdaj številni vnaprej določeno tedensko plačilo, tako da niso plačani glede na uspeh uprizoritve, pri kateri sodelujejo. "Kako lahko mladi vztrajajo v gledališču pod takimi pogoji?" se sprašuje avtor glasbe za muzikal Mačke iz leta 1981, ki je na Broadwayju in West Endu med predstavami, ki so na sporedu najdlje. Na Broadwayju je po tem merilu na petem mestu, na West Endu pa na osmem.

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