Andrew Lloyd Webber poziva Broadway k boljšim pogojem za delo

"Broadway pomeni več kot le ulico ali skupino stavb. Je ideja, ena od največjih kulturnih idej, ki nam jih je dala Amerika," je v Londonu rojeni Andrew Lloyd Webber pred dnevi zapisal na družbenem omrežju X. Ta ideja je zdaj po njegovem prepričanju ogrožena. "Vse, ki bi lahko prispevali k boljšemu stanju, prosim, da jo zaščitijo. Združite moči, preden bo prepozno," je pozval avtor glasbe za legendarni muzikal Mačke.

Andrew Lloyd Webber FOTO: Profimedia

S temi besedami se je odzval na obvestilo gledališča, da si bo novo različico slavnega muzikala Mačke z naslovom Cats: The Jellicle Ball, pri kateri je prav tako poskrbel za glasbo, na Broadwayju zadnjič mogoče ogledati 8. avgusta. To pomeni, da bodo uprizoritev, ki je letos prejela tri tonyje, umaknili z repertoarja po petih mesecih uprizarjanja. Za pripravo nove različice muzikala naj bi namenili 18 milijonov ameriških dolarjev oziroma približno 15,8 milijona evrov. Vendar kljub veliki gledanosti in tedenskim prihodkom v višini približno milijon dolarjev oziroma 872.400 evrov ni pokrila stroškov. Stroški uprizarjanja v newyorški gledališki četrti so namreč zelo visoki.