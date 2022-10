Angleški umetnik svoj dom spremenil v Hišo čačk

Umetnost nima meja. To potrjuje tudi angleški umetnik Sam Cox , ki je za platno izbral kar svojo hišo v Kentu. Ta je v roku dveh let postala prava živeča umetnina, imenovana Hiša čačk. "Moje življenjske sanje so bile popolnoma počečkati hišo. Odkar sem bil res mlad, je bil to moj najljubši hobi. To je ogromen projekt, vendar je bilo zelo zabavno," je ob predstavitvi končnega projekta povedal za Associated Press.

"S projektom sem začel septembra 2020 in ga končal oktobra letos," je dejal Anglež in opisal, kako je vse skupaj izpeljal. "Malo rišeš, nato posnameš fotografijo, narediš še malo, posnameš še eno in sčasoma nastane celota. Vsak košček je moral biti drugačen, vsaka soba je morala imeti drugačno temo, bilo je tako, kot sem si želel in čudovito je bilo delati na tem," je pojasnil Sam, ki je svojo živečo umetnino želel deliti s svetom in zato celoten proces sproti dokumentiral. "Mislim, da bodo tako ljudje po vsem svetu s pomočjo interneta in družbenih omrežij ter medijev dobili priložnost videti hišo v takšni obliki, kot je."

Izjemno pisano domovanje bi marsikomu povzročalo glavobol in slabo počutje, a Sam in njegova soproga Alena se s tem ne strinjata. "Pravzaprav je za nas zelo sproščujoče, navadili smo se na to hišo. Projekt je nastajal dve leti in navadili smo se na vse okoli sebe," je pojasnila Alena. Sam je za projekt, v katerem je v celoti preuredil 12 sob, porabil kar 900 litrov barve in 401 pločevinko črne barve v pršilu.