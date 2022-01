Anglež išče ljubezen svojega življenja, ki jo je spoznal pred 12 leti

Zdaj 25-letni Jordan Scott se je na potovanje v Francijo odpravil s svojo ragbi ekipo, ko je ob bazenu spoznal 13-letno Katie . Pred kratkim je brskal po starih stvareh in našel ljubezenska pisma, ki sta si jih izmenjevala. Ko sta se spoznala, je imel tudi sam komaj 14 let. Ob pogledu na stara pisma se je odločil, da želi dekle ponovno poiskati. "Znala me je nasmejati," se spominja.

"Ko te vidim, se moj svet razjasni in dobim metuljčke."

Scott je v objavi na Facebooku zapisal, da se je ob ponovnem branju pisem počutil, kot da je izgubil ljubljeno osebo. Pojasnil je, da sta nekaj časa še ostala v stiku, a da se po vsem tem času nista nič več slišala. "Zdaj sem našel ta pisma in rad bi videl, če lahko obudim to ljubezen in jo kaj vprašam," je dejal.

Odločen, da jo bo ponovno našel, je objavo, skupaj s slikami pisem, delil na Facebooku. Pripisal je: "Ali pozna kdo Katie iz West Midlandsa? Stopi v stik z mano, rad bi malo poklepetal, pogrešam te. Spomnim se, da sva bila skupaj na počitnicah pred približno 12 leti."

Ljudje so se na objavo kmalu odzvali, nekateri pa so ga pozvali, naj jih o njuni zgodbi pove še kaj več. Eden od uporabnikov ga je skušal spodbuditi, da svojo zgodbo deli tudi na Twitterju in pripisal: "Upam, da boš našel svojo sorodno dušo".