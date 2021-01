Anglež po prekrokani noči ugotovil, da se je uradno preimenoval v Celine Dion

Vse, česar se spominja je, da je bila steklenica hitro prazna in da je za tem zabavo poiskal na spletu – kjer je našel spletni obrazec za spremembo imena, ostalih podrobnosti se ne spominja prav dobro: ''Iskreno, prisežem, da se ničesar ne spomnim. Vem samo, da sem gledal koncert in postal rahlo omotičen od alkohola.''

Čez nekaj dni je prišel domov iz službe, dela kot vodja v gostinstvu v angleškem Staffordshiru, in v nabiralniku zagledal kuverto z dokumentacijo. ''Nisem se zavedal, kaj sem storil, dokler me ni čakala zajetna kuverta. Moral sem sesti, saj nisem verjel. Zato sem poklical banko, kjer so vse potrdili.''Čez čas se je sprijaznil z realnostjo in dokumente podpisal, saj pevko naravnost obožuje. Fotografije s številnimi papirji je objavil tudi na omrežju Twitter, najbolj zabaven pa je del dokumenta, kjer je zapisano 'Gospod Celine Dion'.