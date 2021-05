Anglež se je po boleči ločitvi odselil v Sibirijo

En kup negativnih izkušenj lahko posameznika privede do odločitve, da vse pusti za seboj, odvrže vso prtljago in odide nekam drugam. V primeru 64-letnega Angleža je bilo to zanj dobesedno konec sveta, saj se je po boleči ločitvi odselil v Sibirijo. Da je bila to najboljša odločitev v njegovem življenju, po 20 letih razlaga Michael, ki je veščine nekdanjega poštarja zamenjal za celodnevni urnik kmeta na podeželju. Na mrazu, ki seže tudi do 40 stopinj pod ničlo, skrbi za svoje živali.

