Angleži spet v stavko: napovedali so jo v Britanskem muzeju

V londonskem Britanskem muzeju bodo sredi julija stavkali. Zaposleni v muzeju so stavko napovedali za čas od 11. do 16. julija, ker se ne strinjajo s plačami, delovnimi pogoji in pogoji upokojevanja. Delavski spor traja že od novembra lani, jabolko spora pa je po poročanju tujih medijev tudi neizplačilo solidarnostnega dodatka.

Veliko Britanijo v zadnjem letu pretresa vrsta stavk in protestov nezadovoljnih javnih uslužbencev, saj se država spopada z visoko inflacijo in vse višjimi življenjskimi stroški. Britanska vlada je delodajalcem sicer priporočila, naj zaposlenim izplačajo enkratni solidarnostni dodatek v višini 1500 britanskih funtov (1967 evrov), kar v Britanskem muzeju zavračajo. icon-expand V londonskem Britanskem muzeju bodo sredi julija stavkali. FOTO: Shutterstock "Nezaslišano je, da Britanski muzej zavrača izplačilo solidarnostnega dodatka našim članom v času hude draginjske krize," je povedal generalni tajnik sindikata javnih in komercialnih storitev Mark Serwotka. Zaposleni v Britanskem muzeju so med drugim stavkali že februarja letos, tajnik sindikata pa je opozoril, da bodo člani sindikata PCS zaostrili svoj boj, če se vodstvo muzeja ne bo zavezalo k plačilu solidarnostnega dodatka. icon-expand Britanski muzej je eden največjih muzejev na svetu. FOTO: Shutterstock Britanski muzej je eden največjih muzejev na svetu. Leta 1753 ga je ustanovil zdravnik in znanstvenik Hans Sloane, ki je zbral številna književna in umetniška dela, za javnost pa je svoja vrata odprl leta 1759. Britanski muzej je bil prvi javni nacionalni muzej, ki je pokrival vsa področja znanja. Lani je muzej obiskalo skoraj 4,1 milijona obiskovalcev, s čimer se je muzej uvrstil na tretje mesto seznama najbolj obiskanih umetnostnih muzejev na svetu. Vstop je, tako kot velja za vse nacionalne muzeje v Združenem kraljestvu, prost, izjema so le gostujoče razstave.