Anže Zavrl napada Guinnessov rekord: na ljubljanski maraton se odpravlja s harmoniko

Anže Zavrl iz skupine Gadi bo kot prvi na svetu skušal preteči 42-kilometrski maraton med igranjem harmonike. Sredi oktobra se bo s harmoniko na ramenih namreč podal na Ljubljanski maraton. Če mu uspe, se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najhitreje pretečeni maraton s harmoniko.

Kot je povedal Zavrl, je dober mesec pred maratonom njegov urnik poln treningov. "Vse je v takem tempu, da bom nedvomno pretekel 42 kilometrov," je dejal. Do zdaj je pretekel že maratone v Parizu, Rimu in Pragi. "Ravno v Pragi je padla ideja, da na ljubljanskem tečem s harmoniko," je dejal.

Kot pravi, ga ljudje sprašujejo, kaj mu je tega treba. In odgovora tudi sam ne pozna. "Ko sem raziskoval, sem ugotovil, da je eden od rekordov pretečeni maraton v Spidermanovi obleki. Potem pa moj podvig deluje zelo resno!" je povedal.

Za ta izziv so ustvarili tudi posebno harmoniko, ki so ji nadeli ime Maratonika. Ena od taktik je, da bo proti koncu teka igral le še polke."Vsak ima svoje slušalke, zdaj pa bodo obsojeni na mojo glasbo - tudi tisti, ki si tega ne bodo želeli. Upam, da jim bo ugajalo," je povedal v smehu.

Njegov rekord sicer znaša tri ure in pol, s harmoniko napoveduje rezultat pod petimi urami.