Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Anže Zavrl napada Guinnessov rekord: na ljubljanski maraton se odpravlja s harmoniko

Ljubljana, 10. 09. 2025 16.46 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Anže Zavrl bi se v zgodovino lahko zapisal kot prvi, ki bo pretekel 42-kilometrski maraton, ob tem pa igral harmoniko. S tem se želi vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot pravi, je njegova taktika, da bo proti koncu maratona igral le še polke.

Anže Zavrl iz skupine Gadi bo kot prvi na svetu skušal preteči 42-kilometrski maraton med igranjem harmonike. Sredi oktobra se bo s harmoniko na ramenih namreč podal na Ljubljanski maraton. Če mu uspe, se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najhitreje pretečeni maraton s harmoniko.

Kot je povedal Zavrl, je dober mesec pred maratonom njegov urnik poln treningov. "Vse je v takem tempu, da bom nedvomno pretekel 42 kilometrov," je dejal. Do zdaj je pretekel že maratone v Parizu, Rimu in Pragi. "Ravno v Pragi je padla ideja, da na ljubljanskem tečem s harmoniko," je dejal.

Kot pravi, ga ljudje sprašujejo, kaj mu je tega treba. In odgovora tudi sam ne pozna. "Ko sem raziskoval, sem ugotovil, da je eden od rekordov pretečeni maraton v Spidermanovi obleki. Potem pa moj podvig deluje zelo resno!" je povedal.

Za ta izziv so ustvarili tudi posebno harmoniko, ki so ji nadeli ime Maratonika. Ena od taktik je, da bo proti koncu teka igral le še polke."Vsak ima svoje slušalke, zdaj pa bodo obsojeni na mojo glasbo - tudi tisti, ki si tega ne bodo želeli. Upam, da jim bo ugajalo," je povedal v smehu.

Njegov rekord sicer znaša tri ure in pol, s harmoniko napoveduje rezultat pod petimi urami.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
anže zavrl gadi harmonika maraton guinnessov rekord
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
10. 09. 2025 17.06
Če ni kaj pametnejšega, pač ...
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
10. 09. 2025 16.58
+2
Še ena neumnost
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215