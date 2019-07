Aplikacija, ki postara, ni edina nočna mora spletne zasebnosti

FaceApp je aplikacija, ki je v zadnjem tednu zavzela svet in ljudi navdušila s filtri, ki jih ponuja. Z njeno pomočjo se lahko 'postarate', lahko si na fotografijo, na kateri ste resni, priredite nasmešek, lahko se celo pomladite. Filtri so v zadnjih nekaj letih postali vedno bolj priljubljeni – začelo se je z zabavnimi animiranimi filtri, zdaj pa se nadaljuje z realističnimi, ki posameznika lahko tudi polepšajo.

Letos pa se pojavljajo polemike, ali je priljubljena aplikacija FaceApp varna za uporabnike in varovanje njihovih osebnih podatkov. Kot smo že pisali, mnogi uporabniki ne preberejo drobnega tiska, v katerem piše, da:"Ker je javna vsebina nesporno javna in spada pod zadeve javnega značaja, je licenca, ki nam jo podeljujete v tej zadevi, precej širšega obsega. Skladno z zagotavljanjem vseh pravic, omenjenih v zgornjem paragrafu, nam obenem zagotavljate trajno licenco za ustvarjanje promocijskih, licenčnih, podlicenčnih, javno dostopnih in javno objavljenih vsebin v katerikoli obliki in v kateremkoli mediju oziroma distribucijskem omrežju. Zaradi tega je nujno potrebno, da vsakič, ko nekaj ustvarite, se pojavite v neki objavi, nekaj objavite sami, delite objavo oziroma jo umestite v vsebino javnega značaja, zagotovite podjetju Snap Inc., naši podružnici in našim poslovnim partnerjem neomejeno in po vsem svetu veljavno trajno pravico do uporabe vašega imena, vaših preferenc in vašega glasu v namen ustvarjanja reklamnih oziroma sponzorskih vsebin."

'Napad' na FaceApp se je na spletu zgodil primarno, ker je podjetje rusko in ne ameriško, kot so podjetja ostalih priljubljenih družbenih omrežij. Sicer ni nikjer podatkov, da je podjetje kakorkoli povezano z rusko vlado, a je varovanje podatkov v Rusiji precej neznana praksa. V preteklosti se je pogosto zgodilo, da so avtokratske in polavtokratske države podatke uporabljale za politične cilje.

Se je politika začela aktivno vključevati v prosti čas uporabnikov družbenih omrežij in izkoriščati njihov o naivnost v trenutku, ko želijo poskusiti sicer na prvi pogled nedolžno aplikacijo?

Kot je poudaril anonimni nasprotnik aplikacije FaceApp, so v drobnem tisku uporabili tudi besedo 'komercialna uporaba', kar naznanja, da lahko slike skupaj z informacijami, povezanimi z njimi, končajo v oglasih. To sicer ne pomeni, da je podjetje lastnik fotografij, ki jih dobi od uporabnikov, kot poročajo nekateri mediji, temveč da jih lahko uporabijo v komercialne namene, saj ste se s tem strinjali.

Sporni tudi Twitter, Facebook in Instagram

Da ne bo pomote: sporna so tudi ostala družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter in Instagram. A ti so pri pravilih uporabe in sodelovanja bolj previdni. Odkar se je izvedelo, da je Facebook podatke uporabnikov ohranjal dostopne za britansko podjetje Cambridge Analytica, so ameriška podjetja pri tem bolj previdna.

Twitter ima v pravilih zapisano: "S posredovanjem, deljenjem ali prikazovanjem vsebine na našo storitev ali preko nje nam dodelite svetovno licenco brez dovoljenja za uporabo, kopiranje, reproduciranje, obdelavo, prilagajanje, spreminjanje, objavo, posredovanje, prikazovanje in distribuiranje v vseh medijih ali distribucijskih metodah (zdaj znanih in novih)." Čeprav se zdi, da so pogoji uporabe podobni tistim na FaceAppu, tu ni vključene besede 'komercialno', ki v primeru FaceAppa povečuje varnost za podjetje v primeru tožb. Twitter ima pravilo, da lahko vaše podatke, fotografije uporabijo le oni in ostali iz njihovega 'ekosistema'.

Facebook (in posledično tudi Instagram, op. a.) v drobnem tisku navaja podobne informacije: "Ko delite, objavite ali naložite vsebino, ki ima intelektualno zaščitene pravice (videi, fotografije) na naše produkte, nam dovolite prenosljivo, brezplačno in svetovno licenco za gostovanje, uporabo, distribucijo, spreminjanje, izvajanje, kopiranje, javno izvajanje ali prikazovanje, prevajanje in ustvarjanje vsebin."