Argentinec domeno Google.com.ar kupil za 2,39 evra

Nicolas Kurona , prebivalec Buenos Airesa, je – potem ko so ga na to opozorili prijatelji – opazil, da Googlove storitve ne delujejo. Toda namesto da bi naredil, kar bi naredila večina ljudi – skomignil z rameni in se vrnil na delo ali pa izpad sprejel kot znak za odmor, se je odpravil v argentinski register imen domen NIC Argentina, da bi ugotovil, kje tiči težava.

"Ko je bil postopek nakupa končan in so se pojavili moji podatki, sem vedel, da se bo nekaj zgodilo. Bil sem zelo zaskrbljen,"je kasneje dejal za BBC. "Nisem mogel verjeti, kaj se je pravkar zgodilo,"je dejal.

Dodal je, da sicer nikoli ni imel slabih namenov. Da je zgolj poskusil kupiti domeno in da mu je NIC to omogočil. "Kraja domen", praksa odkupa domenskih imen izključno zato, ker to domeno želi imeti nekdo drug, je pogosta praksa. Številne države so zato sprejele zakonodajo, ki upravičenemu lastniku domenskega imena omogoča, da jo zahteva nazaj.

Ta specifičen primer je nenavaden, ker Googlova domena sploh ne bi smela biti naprodaj: njihova licenca naj bi potekla šele julija letos. Kurona imena domene tako ni mogel obdržati. Kmalu po tem, ko ga je registriral, so domeno vrnili Googlu, poleg tega pa mu pristojbine v vrednosti 2,39 evra niso vrnili.