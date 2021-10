Arheologi odkrili starodaven obrat za stiskanje vina in kamnite reliefe

Skupina iraških in italijanskih arheologov je v Iraku predstavila okoli 2700 let star obrat za stiskanje vina iz časa asirskih kraljev. Ob tem so predstavili tudi osupljive v skalo vklesane monumentalne reliefe, ki prikazujejo kralje v molitvi pred bogovi. Reliefi so vklesani v stene namakalnega kanala v Faidi na severu Iraka.

Reliefi s podobami kraljev so vklesani v stene skoraj devet kilometrov dolgega namakalnega kanala v Faidi. Na 12 ploščah, ki so široke pet metrov, visoke pa dva, so upodobljene podobe bogov, kraljev in svetih živali. Reliefi so nastali v obdobju vladavine asirskega kralja Sargona II. (721-705 pr. n. št.) in njegovega sina Sanheriba.

"V Iraku, še zlasti v Kurdistanu, je še več lokacij z reliefi, vklesanimi v skalo, a nikjer niso tako monumentalni kot tukaj," je povedal italijanski arheolog Daniele Morandi Bonacossi. Po njegovih besedah prizori prikazujejo asirskega kralja, ki moli pred bogovi, pri čemer je upodobljenih vseh sedem ključnih bogov, vključno z Ištar, boginjo ljubezni in vojne, ki je upodobljena na vrhu leva. Starodavna propaganda Namakalni kanal je bil vklesan v apnenec, da bi dovajal vodo s hribov na polja. Podobe so bile v stene vklesane v spomin na kralja, ki je ukazal njegovo gradnjo. "To ni le verski prizor molitve, ampak tudi politični, neke vrste propaganda," je dodal Morandi Bonacossi. "Kralj je na ta način želel tamkajšnje prebivalce opozoriti, da je on tisti, ki je ustvaril te ogromne namakalne sisteme. Ljudje naj bi si torej to zapomnili in mu ostali zvesti."

