Arheologi v Peruju našli predinkovsko mumijo

Skrčena v položaj zarodka, z rokama na obrazu in prevezana z vrvmi je, morda celo tisočletje dolgo, v zemlji spala mumija, ki je neizmerno razveselila perujske arheologe. Našli so jo pod sredino mestnega trga v starodavnem arheološkem kraju Kahamarkilja. Gre za predinkovsko mumificirano telo, so prepričani. Oseba, ki ji ostanki pripadajo, pa naj bi živela v visokoandskih predelih dežele.