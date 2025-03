Asterix in Obelix v novem stripu na Portugalskem

40. izdaja stripa o galskima junakoma Asterixu in Obelixu.

Na kraj dogajanja v novem stripu namiguje že začasna naslovnica stripa. Po besedah ilustratorja Didierja Conrada Asterix in Obelix na naslovnici stojita na mozaiku iz tlakovcev, na katerem je upodobljena trska, ki je značilna za portugalsko kuhinjo.

In na koga bosta Asterix in Obelix naletela v Luzitaniji? Nekdanji luzitanski suženj, ki ga oboževalci stripov o Asterixu in Obelixu poznajo že iz stripa Domovanje bogov, bo Galca zaprosil za pomoč, je razkril francoski pisec Fabcaro (Fabrice Caro), ki pri stripu ponovno nadomešča Jean-Yvesa Ferrija.

Asterixa in Obelixa sta leta 1959 skupaj ustvarila Albert Uderzo (1927-2020) in Rene Goscinny (1926-1977). Po Goscinnyjevi nepričakovani smrti v 70. letih prejšnjega stoletja je Uderzo desetletja dolgo strip nadaljeval sam. Leta 2020 je umrl, a se je že prej upokojil kot oseba, ki je odgovorna za Asterixa. Leta 2011 sta ga nadomestila Ferri in Conrad. Skupaj sta doslej ustvarila pet stripov o galskih junakih.