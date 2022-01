Astrološka napoved: 2022 bo leto sprememb – kdor se bo znal prilagoditi, bo uspešen

V času epidemije je bilo po besedah psihološke astrologinje Teodore Erhatič veliko več dela s klienti, ki potrebujejo psihoterapijo – predvsem zaradi stisk, strahu in težjih družinskih odnosov. " Ker delujem na področju astrološkega svetovanja že 22 let, na psihoterapevtskem pa 15 let, imam veliko stalnih klientov. Sem pa opazila, da se ljudje v obdobjih lockdowna ali večjih prepovedi niso obračali po nasvete in po mojem mnenju tudi zato ne, ker je bilo prisotnega veliko strahu in negotovosti ter večja skrb, kako bodo finančno preživeli."

Povejte nam za začetek, kaj nas čaka v letu 2022? Ali bo prihodnje leto kaj boljše?

Leto 2022 bo zaznamovano z neprijetnimi dogodki in spremembami. Natančneje, spremembe so se že začele z zadnji kvadratom med Saturnom in Uranom (22. 12. 2021) in s premikom karmičnih Luninih vozlišč iz znamenja dvojčka in strelca, v znamenje bika in škorpijona (23. 12. 2021) in se bodo nadaljevale prihodnje leto. Prihodnje leto bodo poudarjene teme bika in škorpijona, kot so zasebnost, intima, varnost, bogastvo in umetnost.

Človeštvo čaka ogromna preobrazba in v prvih nekaj tednih po novem letu se bodo pokazale okoliščine, po katerih bo jasno, da leto 2022 ne bo nič kaj lažje. Družine bodo ogrožene, saj so mnoge zadnji dve leti preživele doma in s tem je bil tudi ogrožen njihov obstoj. V letu 2022 bodo mnogi morali sprejeti izjemno pomembne odločitve, ki jim bodo zelo spremenile življenje. Neprijetne okoliščine pa bodo večino od nas prisilile, da se končno odločimo, vendar naj nas ne bo strah sprememb, saj so edina stalnica v naših življenjih. Tudi najhujši časi prinesejo marsikaj dobrega.

Seveda bo leto 2022 prineslo številne priložnosti, ambicija pa bo glavni motiv. Zgodila se bo nova ideologija. Ni nujno, da bo nova ideologija pozitivna, lahko bo samo nov poskus nadzora ljudi. Potrebno bo veliko prilagajanja in učenja. Prilagoditi se bo treba na nova delovna mesta, učiti novih veščin, odpreti se novemu znanju, tujim jezikom. Kdor se bo znal hitro prilagoditi, bo imel uspešno leto. Strategijo bo treba izdelati že v začetku leta. Kdor bo zamujal, s svetom ne bo mogel več "ujeti koraka". Napovedujem tudi veliko tehnološko revolucijo in napredek. Veliko znanja bo ugledalo luč sveta, prišlo bo do novih odkrij, inovacij, avtomatizacije, tehnologije, dvigovala se bo zavest ljudi in poglobila duhovnost. Spremembe se bodo razširile na vse segmente našega življenja in po vsem planetu.

Tisto, kar vse najbolj zanima, je – kaj nas čaka v zvezi z epidemijo? Bomo končno dočakali njen konec?

Moje videnje je, da se bo pandemija končala konec februarja 2023. To pa zato, ker se je začela, ko je Saturn vstopil v vodnarja (konec leta 2019) in se bo končala, ko bo Saturn zapustil to znamenje. Nekaj astrologov, vključno z mano, je napovedovalo, da bo svet doživel kar nekaj pretresov proti koncu leta 2019 in vse do konca 2022! In v zadnjih dveh letih je svet res doživel veliko sprememb. Z vstopom Jupitra v znamenje ribi 29. 12. 2021 in pa do aprila 2022 bomo videli, da nam vesolje ponuja oddih. Pomembno pa bo, da si pustimo dovolj prostora, da se ukvarjamo s tem, kar nas veseli, motivira in prebuja.

Kako bo s potovanji in počitnicami – bomo končno lahko svobodneje zadihali?

Glavna tema tega leta bo sprememba. Energija neba bo kljub vsemu radodarna in optimistična, zato si bo kar nekaj ljudi privoščilo daljša potovanja vse do maja 2022. Počasi se bodo prepovedi omilile, tako kot je bilo jeseni 2021 pa vse do konca januarja 2022, ne bo več. Potovanja bodo še bolj zanimiva, saj bodo v tem času postala prioriteta. Ker je Saturn še vedno v Vodnarju, se bo nekaterih zdelo, da se vse odvija zelo počasi, vendar ravno zato, ker Vodnar simbolizira neodvisnost, upanje, svobodo, bi rekla, da Saturn v tem znamenju v resnici bolj razbija omejitve, prepovedi in prinaša spoznanje, da se lahko ljudje družimo, združimo in postajamo vedno bolj inovativni. Od maja pa vse do oktobra 2022 se kaže drastično zmanjšanje covida-19 in ostalih okužb, večina se bo vračala k vsakodnevnim radostim, začeli bomo nadomeščati zamujeno. Po letih zaostrovanja omejitev potovanj bomo razmišljali o pomembnem vplivu potovanj na zdravje in dobro počutje, saj že ugotavljamo, da nam potovanja pomagajo (pa ni nujno, da trajajo dolgo) pri duševnem in čustvenem zdravju bolj kot druge oblike počitka in sprostitve.

Aprila bodo parlamentarne volitve. Obrisi novih strank in obrazov se že kažejo. Ali lahko na tem področju pričakujemo velike spremembe?

Po zvezdnih uvidih lahko napovem nekoliko miren čas do aprila 2022 in precejšnje težave od maja do konca oktobra 2022. Zaenkrat se bomo morali ukvarjati še s težavami v zvezi z gospodarstvom, ki pa se bodo v prvi polovici leta nekoliko omilile in bodo pod nadzorom, zato bodo negativni trendi nekoliko manj opazni. Politično obzorje našega turbulentnega sveta bo videti razmeroma tiho, pojavil se bo trend ponovljivih odnosov v smeri vojne in miru. Z majem 2022 pa se bodo stvari nenadoma spremenile. Negativna soočenja bodo vodila v nemir, nepriznavanje, krize in vojno. To ravno sovpada s prehodom Jupitra iz nevtralnih rib v bojevitega, nesramnega ovna. Politično prizorišče bo znova postalo težavno in nekatere stranke ne bodo spoštovale svojih dogovorov. To lahko postane izjemno zahtevno obdobje, saj bo Uran, planet nenadnih sprememb in nepričakovanih dogodkov, na isti stopnji bika, kot je bil leta 1938, ki je bilo usodno leto za ves svet. Z astrološkega vidika je bil to dogodek, ki je sprožil drugo svetovno vojno.

Kaj pa gospodarstvo in zadolževanje. Protikoronski ukrepi so terjali svoj davek – komu bo najhuje?

Nemogoče je govoriti o svetovnih gospodarskih obetih za leto 2022, ne da bi se lotili pregovornega slona v sobi s porcelanom: inflaciji. Več desetletij se je znatna rast cen izognila večini večjih trgov. Nato je nenadna recesija zaradi covid-19, z dolgotrajnimi motnjami v dobavni verigi in pomanjkanjem delovne sile, ustvarila vihar pri povišanju cen. Ne pričakujmo, da bo življenje takšno, kot je bilo pred pandemijo. S prilagajanjem bomo imeli "novo normalno stanje" s periodičnimi skunki v takšni ali drugačni obliki šele po letu 2025. V prvih treh mesecih od januarja do konca marca 2022 se zdi, da se bo država ukvarjala z reševanjem domačih vprašanj na področjih gospodarstva, zdravja, kmetijstva, energetskih virov, kot so nafta, plin, petrol kemikalije, politika in podobno. Leto 2022 bo zaznamoval visok odliv denarja ob soočanju z zdravstvenimi težavami, nepredvidenimi obveznostmi ali prisilami, ki bodo lahko vključevala vojsko ali politično delovanje. Gospodarstvo se bo upočasnilo, ker bo država preoblikovala gospodarski stroj z deflacijo svojega nepremičninskega sektorja in ponovnim vlaganjem v sektorje, ki poganjajo "stabilno rast". Večje težave se kažejo zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile, krize evra, naraščajočih cen hrane, logističnih zapletov, naraščajočih življenjskih stroškov. Kaže se počasno okrevanje v storitvenem sektorju, kar bo negativno vplivalo na gospodarstvo. V drugi polovici leta lahko celo vstopimo v obdobje stagflacije ali recesijske inflacije, ki je ni bilo opaziti že od časa energetske krize v 1970.

Dolgoročno se kažejo negativne posledice prevelikega zanašanja na tehnologijo in njeno uporabo. Prekomerna uporaba in odvisnost od te, vpliva na neprave informacije, zmanjšanje pozornosti (iluzija), povečana bolezenska stanja, tako fizična (debelost) kot psihična (povečanje psihičnih motenj) in vpliv na možganske funkcije. Kljub poskusom vlade, da bi utišala glasove civilne družbe, ki se zavzemajo za enakost spolov in pravice žensk, bodo družbeni mediji ostali pomembna platforma za ženske, da povečajo prepoznavnost nenehnih vprašanj, s katerimi se soočajo in potencialno spodbudijo spremembe.