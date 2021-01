Astrološka napoved za leto 2021: osnovni moto bo težnja po svobodi

Prav vse je zapisano v zvezdah, pa najsi v to verjamemo ali ne, in prav zato smo se pri priznani astrologinji Teodori Erhatič pozanimali, kaj vidi za leto, ki je pred nami. Glede na to, da je za nami prav posebno leto, polno pretresov, sprememb in različnega dogajanja (tako političnega, osebnega, zdravstvenega kot tudi finančnega), nas je zanimalo, kaj nas čaka v novem letu, v letu 2021.

Pogovarjali smo se z astrologinjo Teodoro Erhatič iz Kosmike, ki je za nas naredila temeljit vpogled v novo leto, v leto 2021, za katerega vsi po tiho upamo, da bo boljše od leta 2020, ki je pretreslo tako svetovno kot tudi lokalno dogajanje. Leto 2020 si bomo vsekakor zapomnili po koronavirusu in spremembah, ki jih je prinesla pandemija.

icon-expand Teodora Erhatič, psihološka astrologinja FOTO: Foto arhiv Kosmika

A preden se s Teodoro poglobimo v novo leto, je na mestu, da najprej predstavimo njo in njeno delo. Teodorino delo temelji na holističnem pristopu k posamezniku:"Moj cilj pri 'reševanju' posameznika je ta, da najdemo vzrok za težave. Prva metoda, ki jo uporabim, je astrologija. Pri astrologiji se hitro spozna, da niso temne sile tiste, ki otežujejo življenje. Težave prinaša to, da človek ne zna pravilno izrabiti planetarnih sil. Ni zlobnih zvezd, planetov ali znamenj. S svojim delovanjem vedno ustvarjamo posledice, astrologija pa nas nauči, kako delovati in živeti, da bodo posledice res takšne, kot si želimo. Druga metoda je energetska astrologija, ki nas opominja na to našo sposobnost samopomoči. Tretja metoda je psihoterapija, saj sem pri delu s klienti ugotovila, da je znanje psihologije in psihoterapije nujno potrebno." Teodora je namreč tudi psihološka astrologinja. Kaj to sploh pomeni, nam je povedala sama. "Po študiju psihološke astrologije sem se odločila še za študij psihoterapije (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo), saj s strankami ne delam samo na temo prihodnosti, ki je odvisna od preteklosti in sedanjosti, temveč jim pomagam prepoznati vzorce, da jih ozavestijo. Sem pa tudi strokovnjakinja za astromedicino, karmično astrologijo in prehransko astrologijo." Psihološka astrologija je strokovna veja astrologije, pove Teodora za 24ur.com in doda, da lahko ta pomaga posameznikom, ki si želijo svoje življenje izboljšati do mere, do katere so tudi sami pripravljeni vložiti čas in energijo. "Psihološka astrologija nam kaže čustvene vzorce iz sedanjosti in preteklosti ter nam pomaga pri spoznavanju samega sebe, pri reševanju notranjih strahov in pri razvijanju lastne intuicije. Rojstni horoskop omogoča celostni pogled na človeka. Je slika energetskih silnic, ki bodo delovale v človekovem življenju. Posebnost psihološke astrologije je v povezovanju tradicionalne astrologije s sodobno psihologijo in psihoanalizo (C. G. Jung), astronomijo, filozofijo, mitologijo in alkimijo. Sam pristop astrološke interpretacije je obarvan z arhetipsko psihologijo." Teodora, kaj torej v letu 2021 čaka Slovenijo? Tako kot človek ima tudi Slovenija svoj rojstni datum in Republika Slovenija je bila javno razglašena 25. junija 1991 ob natančno 20.37. Ascendent (ura rojstva) je ogledalo osebnosti ali države, je v počasnem, zakompleksanem, omejujočem in rezerviranem kozorogu (vladar tega znamenja je Saturn). Luna, ki v svetovni astrologiji predstavlja narod, je v neugodni, skriti, nemočni dvanajsti astrološki hiši. Le kaj to govori o Sloveniji in Slovencih? Naj si vsak sam poskuša odgovoriti na to vprašanje. Pa poglejmo, kaj nas čaka v letu 2021, ki mu bo vladal planet Saturn. Karta Slovenija kaže na Saturnov povratek (zgodi se približno vsakih 29–30 let) in govori o neizprosnem testu vsega, kar je bilo do sedaj realizirano v osebnem in družbeno-socialnem kontekstu. Zato bo še kako pomembno razumeti vse, kar simbolizira Saturn, ki mu astrologi pravimo gospodar karme in časa, tiran ali bič usode. Leto, ki je pred nami, nam prinaša omejitve, odpuščanje delavcev, navajanje na disciplino, osamitve, upad vitalnosti prebivalstva, hladnost in celo brezbrižnost. Vsi, ki samo pasivno čakajo, kaj naj bi se zgodilo, bodo v zelo neugodnem položaju. Čeprav je Saturn simbolično povezan s starostjo, boleznijo in zavrtostjo, bosta na udaru v letu Saturna tudi srednja in mlajša generacija. Z več discipline, odločnosti in previdnosti bomo lažje prešli to zelo naporno leto. Zavedanje, da nič ne pride samo po sebi, naj bi bilo naše vodilo, posvečanje slabemu, napakam in vklenjenost v ozke okvire pa bo prineslo še več omejenosti, sovraštva in bede.

icon-expand Teodora Erhatič FOTO: Foto arhiv Kosmika

Za nami je precej stresno leto. Nas tudi v letu 2021 generalno čakajo kakšni večji pretresi? Pa če se tu osredotočiva na Slovenijo. Večji pretresi nas čakajo do konca februarja, v poletnem času in decembra 2021, saj bomo izrazito občutljivi, precej bo nejasnosti in nepredvidljivih situacij. Pričakujemo lahko špekulativnost, lakomnost, pretiravanje vseh vrst, brezvestnih ljudi in laži. Zahtevane bodo radikalne spremembe, povečan bo strah, tudi odpor do inovacij, izgube – tako finančne kot v medsebojnih odnosih. Pojavljala se bodo velika trenja, saj bo potreba po svobodi, izražanju in hotenji v nasprotju z ohranjanjem obstoječega starega stanja. Nenadni in nepričakovani dogodki lahko povsem zrušijo ustaljeni red, predvsem pri zelo togih in rigidnih ljudeh. Osnovni moto teh obdobij bo težnja po svobodi, potreba po rasti in razvoju. Kako je videti prihodnost slovenske vlade, glede na to, da je trenutno na precej trhlih tleh? Čeprav je slovenska vlada precej okrnjena, bo nadaljevanje povezovanja in usklajevanja nujno. Luna, ki v svetovni astrologiji predstavlja narod, je v neugodni, skriti, nemočni dvanajsti astrološki hiši, Pluton pa je na karti Slovenije že z njenim rojstvom postavljen v najslabši možni položaj, in to na samem vrhu (kulminantni planet), v deseti hiši, ki predstavlja oblast, obenem pa je izjemno nesrečno postavljen v odnosu s kombinacijo Marsa in Venere (strast), ki ležita v osmi astrološki hiši (tuje in skupne finance, obračanje denarja, investicije). Pluton tej kombinaciji daje pridih pritiska, zarote, prevare, astrološko gledano je to nedvoumen pokazatelj, da je eden od temeljev te države prav napačna uporaba ali celo zloraba denarja. V letu 2021 bo prišlo do boja med različnimi vizijami prihodnosti. Prvi trije meseci leta bodo še posebej turbulentni, saj bo še bolj poudarjen ravno boj za oblast. Opozicija si želi širitve, napredka, čemur se sedanja vlada močno upira. Dve izjemno težki planetarni energiji, na eni strani Saturn (rigidno, počasno, omejitve), nato pa Uran (napredno, svoboda in revolucija), se bosta v letu 2021 kar trikrat (februar, junij, december) srečala v kvadratu (zelo negativen aspekt), kar kaže na to, da bo prihajalo do ekscesov in nenadnih, neustavljivih sprememb. Kaže se tudi zloraba tehnologije s strani oblasti. Tehnologija (simbol Urana) v službi represije, bolezni (simbol Saturn), ki jih povzroča uporaba tehnologije, lahko prinese tudi osiromašenje družbe, zlasti če upoštevamo, da je tranzitni Uran do konca aprila 2026 še v znamenju bika, ki se nanaša na denar in lastnino.

icon-expand "Bidnova astrološka karta za prihodnje leto kaže, da si bo prizadeval povrniti vero v vlado. " FOTO: AP

Kaj pa tujina? Recimo ZDA, ki ima novega predsednika Joeja Bidna, ki naj bi bil popolno nasprotje Donalda Trumpa? Tako kot za Slovenijo tudi za ostale dežele leto 2021 prinaša ogromno potenciala. Saturn in Jupiter v vodnarju nas učita človečnosti, humanizma in svobode in tega, kako pomembno je deliti in služiti višjemu dobremu. Za to mizo sveta je sedežev za vse, ne le za nekatere s privilegirano VIP-kartico. Mrki (26. maja; 10. junija; 19. novembra in 4. decembra) nam bodo širili obzorja in nas opozarjajo, da rešitve prihajajo iz učenja. Navsezadnje se bosta to poletje Venera in Mars združila v znamenju leva in prinesla odprtost srca. Ta aspekt nas bo spodbudil k ustvarjanju novih poglavij. Glede na to, kar vidim v astrološki karti Amerike in Joeja Bidna, verjamem, da se bodo državljani in večina politike počutili, kot da so na poti k ozdravitvi in se bodo spet združevali. Glede na vse njegove astrološke značilnosti je verjetno, da je Joe Biden človek, ki verjame, da je sprememba možna – predvsem zato, ker je že dolgo v politiki in je marsikaj preživel in videl na lastne oči. Pomembna stvar, ki jo vidim v planetarni poziciji Sonca in Lune, je, da je pripravljen na dobrobit države, ne glede na vse. Tako lahko pričakujemo, da se bo Joe Biden boril za državo, ker verjame v temeljne pravice, verjame v Ameriko, saj se je skozi zgodovino prepričal, da je vse mogoče. Prepričana sem, da si bo prizadeval spodbuditi nacionalizem in podporo svojih državljanov. Preprosto povedano, Bidnova astrološka karta za prihodnje leto kaže, da si bo prizadeval povrniti vero v vlado. Veliko bo komunikacije z javnostjo in mediji, navajal bo dejstva in želel govoriti resnico (kolikor je to v politiki mogoče). Zelo se bo osredotočil na povečanje podnebnih sprememb, ki so bile osrednji del njegove kampanje. In koronavirus? Kako bo z epidemijo v Sloveniji in kako po svetu? Kaj se je dogajalo do sedaj, vemo vsi, glede tega, kako bo z koronavirusom za Slovence in po svetu, pa lahko rečem, da smo od oktobra 2020 sredi cikla, ki je zelo podoben ciklusu druge svetovne vojne – vendar brez vojne –, ki se bo končal v sredini leta 2026. Seveda bo v naslednjih nekaj mesecih prišlo do preobrata. Leto, ki je pred nami, bo leto inovacij in izumov, ki jih že nekaj let nismo videli. Po tako materialističnih letih (zloraba denarja, udobja, prevlade, kaotičnih situacij) pri nas in po svetu prihaja doba naslednjih 20 let, ko bo prevladoval zračni element, kar pomeni, da bodo pretresi v svetovnem gospodarstvu in pri nas prinesli čisto nove pristope. Če se bomo pretirano upirali spremembam, me bolj kot koronavirus skrbi nevarnost, da pride do vojn, izbruhov drugih epidemij, gospodarskega propada in hkrati se vidi tudi, da bodo mediji, vlade in nekatere velike institucije namerno ali nenamerno okrepile strah pri ljudeh. Stanje pri nas in po svetu bo slabo in težko vse do konca februarja 2021, napoved konjunkcije dveh socialnih planetov 21. 12. 2020 sta to močno nakazala. S svojimi preudarnimi in skromnimi opazovanji lahko le opazujem nebo in vsakomur razložim svoje videnje astrologije, a na koncu je vse v rokah vsakega od nas. Stopiti moramo skupaj in biti bolje pripravljeni na prihodnost, hkrati pa krepiti pozitivno energijo. Opozorila narave in tudi moja so z nami že vrsto let, vendar jih večina ljudi ne opazi ali jih ignorira. Naš svet je že dolgo vedno bolj polariziran, tako v gospodarskem smislu, kjer je vse večja razlika med bogatimi in revnimi, kot v duševnem in psihološkem smislu – vedno večja je razlika med tistimi, ki delajo na svojih notranjih, duhovnih in družbenih izzivih, in tistimi, ki še vedno živijo v kalupu in ne želijo sprememb. Zdaj je vedno več ljudi pozornih, zato upam, da bomo vsi skupaj naredili korak v svetlejšo prihodnost.

icon-expand "Stopiti moramo skupaj in biti bolje pripravljeni na prihodnost, hkrati pa krepiti pozitivno energijo." FOTO: UKC Ljubljana

Katera astrološka znamenja se lahko najbolj veselijo novega leta, katera pa morajo biti morda malce previdnejša? Da bi obnovili, predelali ali popravili svoja življenjska področja, realizirali načrte, uredili finance in duševno strukturo, se bomo morali v letu 2021 spoprijeti s številnimi izzivi. Le, če bomo sprejeli spremembe in se drzno podali na pot do svojih ciljev, bomo lahko napredovali. V letu, ki je pred nami, bomo imeli tridimenzionalni kvadrat Saturna v vodnarju in Urana v biku (17. februarja, 14. junija in 24. decembra), kar bo najzahtevnejši čas. V tem obdobju lahko pričakujemo več konfliktov med različnimi ljudmi, stališči in načrti. Vsi bomo premagovali različne ovire, toda eno je gotovo – če ostanemo zvesti sebi, uporabimo vse svoje potenciale in spoznanja iz preteklega leta, nas čakajo čudovite spremembe. Znamenje bika bo precej na udaru, kariera, finance in tudi družinske težave se bodo kar kopičile. Malo lažje bo v poletnem času, jesen pa bo spet prinesla spremembe, ki jih ne marate. Treba se bo odločiti, kako naprej, morda celo za večjo spremembo življenjskega sloga. Rutina ne bo več primerna, to leto boste postavljeni pred več izzivov. Levibodo morali zelo poskrbeti za svoje zdravje, si postavljati meje pri denarnih in finančnih odlivih. Več bo družinskih skrbi, morda tudi zaradi novih družinskih članov, skrbi za ostarele starše in težav pri napredovanju v službi ali z avtoritetami. Leto bo od vas zahtevalo veliko potrpljenja in opustiti boste morali nekatere želje ali cilje. Slabe vibracije čakajo tudi škorpijone, saj bo leto 2021 za marsikoga prav usodno. Posledice bodo lahko kar nekaj let trajajoče, zmeda in nemir v domačem krogu pa lahko prineseta še bolj kaotične razmere, kot so bile v preteklem letu. Pretekle dogodke boste vlekli na površje, predvsem prva polovica leta pa bo nevarna za manipulacijo in nezgode, ki bodo lahko zelo nevarne. Napredek ali umiritev bo težko doseči, če se ne boste pripravljeni pogovarjati in se spreminjati. Vodnarji boste pred nenavadnimi izzivi, zasebno in poslovno življenje bosta na preizkušnji. Dom ali družina lahko razpade, vaša distanciranost od problemov pa lahko prinese tudi veliko zdravstvenih težav. V tem letu, najintenzivneje pa v poletnem času, boste morali postaviti cilje, se odločiti za nove korake, nekateri postaviti meje, lahko pa vas pot odnese v tujino. Neizogibno boste morali sprejeti odločitve konec leta 2021, saj bo vaše življenje v prihodnjih letih postalo čisto drugačno.

icon-expand "Še najbolje jo bosta odnesli znamenji dvojčka in tehtnice." FOTO: Shutterstock

Raki in device boste imeli uravnoteženo leto, delo bo potekalo v manjšem obsegu, vendar vas to ne bo motilo. Razmerja, tudi malce razrahljana, se bodo v poletnem času stabilizirala, samske pa čakajo zelo romantični poletni in zimski meseci. Še najbolje jo bosta odnesli znamenji dvojčkain tehtnice, več bo dela na daljavo, izobraževanja, priložnosti za delo in finančne naložbe. Radoživost in prebujanje v erotičnem smislu bosta z vami vse do konca maja in v jesenskem času. Ustvarjali ali širili boste družino, dobro zastavljene posle v drugi polovici leta boste še povečali, z dobrimi investicijami in projektnimi deli pa zaslužili še dodaten denar. Ovniin strelci boste končno prišli iz kaotičnih situacij, že konec februarja se boste srečali s pozitivnimi izzivi. Vlagali boste vase, nadgradili izobrazbo, rešili stare spore in se vitalno okrepili. Veseli boste aktivnosti na prostem, kar vas bo polnilo z dodatno energijo. Počutje bo malce zanihalo v juniju, vendar ne bo nič resnega. Nezaposleni boste imeli več priložnosti, nekateri boste napredovali po družbeni lestvici, na novo zaljubljeni se lahko hitro znajdete pred matičarjem. Kozorogi inribi boste končno malo zadihali. Zanimali se boste za praktične rešitve, kažejo se novi donosni projekti, zaslužek od preteklih mesecev prihaja na račun, pomladno poletni meseci pa bodo polni romantike, novih ljubezni in čustvenih navezovanj. Vitalnost bo dobra, poletje pa nabito z energijo. POP TV letos praznuje 25. let, poleg tega smo dobili tudi nove lastnike. Kakšna je napoved za naše podjetje, Pro Plus? Dve naporni in težavni leti sta za vami, do konca januarja 2021 bo treba urediti še neke zadeve, vezane na skupne finance, prihaja še neka prekinitev sodelovanja. Prve mesece bo treba urediti pogodbe, poslovna partnerstva, kar bo prineslo nesoglasja med zaposlenimi, več bo nerazumevanja in nepopustljivosti. Notranja struktura podjetja se bo dograjevala, povezovala z ljudmi, ki bodo sprejeli pogoje, ki bodo na novo postavljeni. Stanje se bo stabiliziralo konec aprila in bo konca julija dosti mirneje kot prve mesece leta 2021. Jesen in konec leta prinašata prijetne odnose, večje prilive in zaposleni se boste spet močneje povezovali. Zadnji trije meseci prinašajo nove ljudi, nove oddaje, več mističnih in duhovnih vsebin, sklepanje koristnih poznanstev, priznanja, več bo tveganja, ki bo prineslo dobre rezultate in veliko medsebojnega zaupanja. Srečno še v naslednja leta!