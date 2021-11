Astroworld: najnovejša tragedija v vrsti festivalskih nesreč

Svet je nedavno pretresla tragedija, ki se je zgodila na festivalu Astroworld v mestu Houston, ko je kot glavni gost večera nastopil popularen ameriški raper Travis Scott. Ukleščeni obiskovalci, podivjana gneča, nemočni reševalci in glasbenik, ki se na obupane krike ni odzval, na koncu pa več mladih smrtnih žrtev in na stotine poškodovanih.

Pretekli vikend se je v ameriškem mestu Houston zgodila tragedija, ko je v stampedu na glasbenem festivalu umrlo osem ljudi, poškodovanih pa je bilo več sto. Festival Astroworld se je tako pridružil neslavnemu seznamu festivalskih tragedij, ki segajo vse do leta 1969.

icon-expand Festivali so se kljub brezskrbnosti in zabavi, ki ju ponujajo, velikokrat izkazali za nevarne. FOTO: AP

Leto 1969 in skupina Rolling Stones: tri smrti in štiri rojstva Šesti december 1969 je ostal v spominu marsikateremu oboževalcu rock glasbe. Na ta dan je namreč legendarna zasedba Rolling Stones nastopila na brezplačnem koncertu v Kaliforniji, na katerem se je med nastopom odvil kaotičen boj med občinstvom in motorističnim klubom Hells Angels Motorcycle Club. 21-letni član kluba Alan Passaro je takrat do smrti zabodel 18-letnega Mereditha Hunterja, ki se je po tem, ko so ga člani kluba nasilno zrinili stran od odra, vrnil z revolverjem. Vse skupaj se je odvilo le 20 metrov od odra, na katerem je Mick Jagger izvajal pesem Under My Thumb. Ne da bi se zavedali, kaj se je zgodilo, so Stonesi svoj nastop izvedli do konca. Poleg mladega Hunterja sta tam umrla še dva človeka. Da je bilo vse skupaj precej nenavadno za glasbeni festival, pa potrjuje dejstvo, da so se na njem zgodila tudi štiri rojstva.

icon-expand Mick Jagger je v času napada, ne da bi vedel, kaj se je zgodilo, pel naprej. FOTO: Profimedia

Leto 1979 in skupina The Who: prvi prideš, prvi izbereš Podobno kot na nedavnem festivalu Astroworld, se je tudi na nastopu angleške rock skupine The Who leta 1979 zgodil stampedo, v katerem je umrlo enajst ljudi. Ker je na dogodku veljalo pravilo "prej prideš, prej izbereš sedež", se je čakanje v vrsti hitro sprevrglo v prerivanje in potiskanje. "Naredili smo vse, da bi hodili naprej in se zaščitili, čeprav se naše noge včasih sploh niso dotikale tal," je po tragediji povedal eden od udeležencev. Prav zaradi te tragedije so organizatorji pričeli določati sedišča. Skupina se je želela po štiridesetih letih vrniti v Cincinnati in organizirati koncert, a ji je načrte preprečila pandemija.

icon-expand Zaradi dolgih vrst in nedoločenih sedežev se je stampedo zgodil tudi na koncertu skupine The Who. FOTO: Profimedia

Leto 2000 in skupna Pearl Jam: spolzko blato Na danskem festivalu je bilo leta 2000 za devet ljudi usodno spolzko blato, ki je zaradi slabega vremena prekrilo tla festivala. Ko so na oder stopili priljubljeni Pearl Jam, je množica stekla proti odru ter zaradi spolzkih tal popadala in ustvarila nevaren stampedo. Tragičnega trenutka so se ob dvajseti obletnici spomnili člani, ki so takrat odpovedali vse nadaljnje koncerte in se opravičili, ker niso vzpostavili boljše komunikacije s svojimi oboževalci: "Jezni smo bili, ker so nas mnogi okrivili za tragedijo. Skrili smo se in upali, da krivda ne bo naša. Za to se opravičujemo in od takrat dalje si prizadevamo biti boljši," je dejal kitarist Stone Gossard, ki do tega dne ostaja v stiku z družinami žrtev.

icon-expand Množica je stekla proti odru, a zaradi spolzkih tal popadala na tla. FOTO: Profimedia

Leto 2010 in Parada ljubezni: tunel panike Nemški festival techno glasbe se je zaradi prevelike množice hitro sprevrgel v tragedijo, v kateri je življenje izgubilo 21 ljudi, poškodovanih pa je bilo več kot 500 udeležencev. Po tem, ko je policija zaradi prenatrpanosti zaprla festivalsko prizorišče, se je na tisoče udeležencev zbralo v enem samem tunelu, ki je služil kot njegov edini vhod in izhod. Zaradi zmede je med ljudmi hitro nastala panika, ki je povedla v prerivanje. Festival je bil po tragičnem dogodku, na katerem organizatorji niso zagotovili dovolj prostora, ukinjen.

icon-expand Parada ljubezni je v Nemčiji zaradi slabe organizacije vzela 21 življenj. FOTO: Reuters

Leto 2016 in Ghost Ship: požar v skladišču Za udeležence glasbene zabave v skladišču, ki so ga takrat preuredili v prostor za umetnike, je bil drugega decembra 2016 usoden požar, ki je ubil 36 ljudi. Tudi v tem primeru je šlo za tehnično nezadostno opremljeno stavbo, v kateri se je ogenj hitro razširil. Lastnik stavbe, Derick Almena, je bil zaradi malomarnosti obsojen na 12 let zapora, a so ga po letu in pol izpustili v pripor na domu.

icon-expand Ogenj se je zaradi slabih varnostnih ukrepov hitro razširil in ubil 36 ljudi. FOTO: Profimedia

Leto 2021 in Astroworld: podivjana gneča in nemočni reševalci Kaj točno je šlo na festivalu Astroworld narobe, oblasti še ugotavljajo. Raper Travis Scott je znan po spodbujanju občinstva k prerivanju in skakanju. Tega ga sedaj obtožujejo obiskovalci festivala, ki krivdo pripisujejo tudi organizatorjem, saj so zaradi zaslužka prodali veliko več vstopnic, kot je bilo prostora. Videoposnetki, ki so zakrožili po spletu, jasno kažejo, kako so ljudje zaradi prerivanja začeli izgubljati zavest, klicati na pomoč in jokati. Kljub reševalnim avtomobilom, na katere so nekateri celo splezali in na njih plesali, se je stampedo širil, Scott pa šova kljub opozorilom dlje časa ni prekinil. Glasbenik je kasneje dejal, da sodeluje z oblastmi, ki dogodek raziskujejo, prav tako pa se je ponudil, da bo družinam žrtev pomagal kriti stroške pogreba.