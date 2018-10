Atletska prireditev prerasla v glasbeni maraton

Na maratonsko traso v Slovenskih Konjicah se podalo več sto – tako profesionalnih, kot amaterskih tekačev in tekačic. Vsi udeleženci so seveda imeli le en cilj in sicer kako najhitreje prit i do cilj, ampak le eden izmed mnogih tekačev si je zadal drugačno nalogo. Govorimo o glasbeniku Mateju Banovšku, ki si je za cilj zadal preteči 10 km s svojo diatonično harmoniko. Marsikdo je najprej pomislil da gre za šalo, vse dokler se Matej javno naznanil svojega podviga.

Navdušeni harmonikarje izziva ni ustrašil in prav tako tekel na šestem Konjiškem maratonu – maratonu z dušo. Med tekaško preizkušnjo pa je ves čas igral harmoniko. Ob progi so se mu tako na svoj način z igranjem pridružili in ga podprli številni glasbeniki. Da so bili njegovi zadnji koraki lahkotnejši pa so poskrbeli prijatelji in učenci Matejeve glasbene šole. Skupaj z Matejevo je tako zapelo veliko harmonik, glasbena podpora pa je njegov prihod skozi ciljno ravnino naredila lažji.

S svojim neprestanim igranjem in tekom je tako traso premagal v eni uri in dveh minutah! Na ramah je nosil svojo sedem kilogramov težko harmoniko, pesem Na Golici pa je zaigral kar 22 krat.

Matejev tek pa je imel tudi dobrodelno noto. Štartnina vseh podpornikov, ki so tekli v njegovi skupini, je bila v celoti podarjena zvezi Sonček v pomoč osebam s cerebralno paralizo.