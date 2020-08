V Avstraliji kitovec turistko zadel z repom in huje poškodoval

29-letnica se je potapljala skupaj s skupino turistov ob znamenitem grebenu Ningaloo Reef, ki leži ob obali Zahodne Avstralije in velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij v državi. Morski pes kitovec jo je med plavanjem zadel s svojim repom, poroča BBC .

Turistika je zaradi "trka" utrpela obsežne poškodbe, med drugim notranje krvavitve, zlomljena rebra in druge poškodbe zgornjega prsnega koša. Sprva so jo oskrbeli v bolnišnici v mestu Exmouth, nato pa zaradi hujših poškodb prepeljali v Perth, od koder pa so sporočili, da je njeno zdravstveno stanje stabilno.

Plavanje v morskimi psi kitovci - 18 metrov velikim in s tem največjim morskim psom, ki pa velja za nenevarnega in dokaj krotkega - sicer tu velja za priljubljeno turistično aktivnost.

Preostali člani turistične skupine niso bili poškodovani. Nesreča se je zgodila nekaj sto metrov od obale.