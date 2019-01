Avstralska policija posredovala zaradi groženj ... pajku

"Zakaj ne umreš?!" je kričal moški v stanovanju v Perthu, iz katerega se je slišal tudi otroški jok. Povsem normalno je, da je mimoidoči o dogajanju obvestil policijo in ta je hitro prišla na kraj dogodka. A izkazalo se je, da je bilo, k sreči, ogroženo samo življenje pajka.

Policisti v avstralskem Perthu so se odzvali na nenavaden dogodek. Poklical jih je moški in povedal, da se iz hiše, mimo katere je šel, sliši otroški jok in moškega, ki ponavlja besede: "Zakaj ne umreš?!" Informacijo so seveda vzeli skrajno resno in se odpravili na kraj dogodka, kjer pa so ugotovili, da moški poskuša ubiti le ... pajka! Policija je na Twitterju sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, razen, no, pajka, seveda. "To je pač eden takšnih poklicev, ko pričakujemo eno, potem pa doživimo nekaj povsem drugega," je zaBBC povedal tiskovni predstavnik Samuel Dinnison. "K sreči je ta incident vključeval le pajka." Policija je informacije o dogodku objavila tudi na Twitterju, a jih je pozneje izbrisala.

Moški se je policistom opravičil za nevšečnosti in pojasnil, da ima veliko fobijo pred pajki. Za kakšne vrste pajka je šlo, sicer ni znano, a v Avstraliji živi 2900 različnih vrst pajkov, med katerimi je tudi nekaj najbolj strupenih na svetu. Eden takih je na primer Atrax robustus – avstralska talna vrsta pajka, ki prihaja iz družine strupenih ptičjih pajkov lijakarjev. Njegov življenjski prostor se razteza okoli Sydneyja, najraje pa živi v poraščenih strugah pod kamni in padlimi drevesi, pa tudi na vlažnih tleh pod hišami, kompostom in v špranjah v skalnjakih na vrtovih. Zaradi njega je treba vse ugrize velikih črnih pajkov na območju Sydneyja preventivno obravnavati kot ugrize pajka A. robustus. Odrasel človek lahko njihovemu strupu podleže že v 24 urah, simptomi pa nastopijo manj kot 10 minut po ugrizu, ta je zelo boleč, tako zaradi strupa kot dokaj velikih strupnikov. V končni fazi nastopita nezavest in smrt, saj odpovejo dihalne mišice. Vendar pa je bila zadnja smrtna žrtev v Avstraliji, povezana z njim, zabeležena leta 1981, ko so tudi razvili protistrup.

Ni znano, za kakšnega pajka je šlo v omenjenem primeru, a v Avstraliji živi nekaj najbolj strupenih pajkov na svetu, med njimi tudi Redback spider.