Avstralski gasilci navdušili na koledarju za leto 2021

Avstralski gasilci so se znova združili in se podali v dobrodelno akcijo, s katero želijo zbrati čim več sredstev za živali ter okolico, ki so jo prizadeli požari v začetku letošnjega leta. Na fotografijah so navdušili, in čeprav so na njih ovekovečeni fantje, ki niso poklicni modeli, je akcija dosegla številne medije. Simpatični gasilci bodo letošnji dobiček od prodaje namenili zdravljenju živali, ki so v avstralskih požarih utrpele poškodbe.

Koledarji avstralskih gasilcev tradicionalno izhajajo že od leta 1993, prvotno pa so ga javnosti ponudili v podporo tamkajšnjim pediatričnim bolnišnicam v namen raziskovanja opeklin v dobi odraščanja. O takrat so z vsakoletno zanimivo gesto zbrali že nekaj več kot 27 milijonov evrov, ki so jih kasneje namenili različnim dobrodelnim organizacijam, tovrstni koledar pa je glede na letošnje dogajanje po svetu še prav posebej dobrodošel.

''Konec leta 2019 in začetek letošnjega leta je zaznamovalo izrazito težko obdobje, ko so cel svet razžalostili uničujoči požari ter dejstvo, da je zaradi ognjenih zubljev življenje izgubila kar milijarda živali iz avstralske avtohtone divjine,'' je razložila ekipa, ki je bila zadolžena za nastanek koledarja.

Čeprav so se požari umirili in so se gasilci z njimi uspešno spopadli, pa so za seboj pustili uničeno pokrajino, ki onemogoča številnim razseljenim živalim, da bi se lahko vrnile v svoje primarne habitate. Letos bo priljubljeni koledar za ljubitelje živali mnogo pomembnejši kot leta poprej. Čeprav so sredstva od lanskega koledarja za leto 2020 pomagala pri financiranju nove gasilske opreme ter zalog za vsaj pol leta, bo tokratna izdaja igrala pomembno vlogo pri zdravljenju v požarih poškodovanih živali.