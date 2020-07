Avstralski policisti pozivajo, naj se ljudje med nadzorom izolacij oblečejo

Med 10. in 13. julijem so opravili skoraj 400 nadzorov ljudi v izolaciji, hkrati pa niso zabeležili nobene kršitve ali izdali opozorila."Prejšnji teden, ko sem napovedal, da bo policija imela ničelno toleranco do kršitev ljudi v izolaciji, sem upal, da nam ne bo treba izdani nobenih glob," je povedal Gaughan. "Z veseljem lahko potrdim, da se je moje upanje uresničilo. V zadnjih treh dneh smo se oglasili pri 367 ljudeh in vseh 367 ljudi je bilo tam, kjer morajo biti."

Delo policije in njihovo opozorilo prebivalcem je pohvalila tudi avstralska voditeljica Lisa Wilkinson, ki je na Twitterju zapisala: "Čestitke avstralskim policistom, ki prosijo vse v karanteni, naj se ob obisku pristojnih oblečejo."