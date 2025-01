Avstrijsko smučarsko središče Obertauern kmalu v znamenju Beatlov

Avstrijsko smučarsko središče Obertauern, ki leži 90 kilometrov južno od Salzburga v središču Visokih Tur in je priljubljeno tudi med slovenskimi smučarji, bo spomladi v znamenju Beatlov. Takrat bo minilo natanko 60 let, odkar so člani te legendarne britanske glasbene skupine tam snemali prizore za svoj drugi film Help.

Člani priljubljene skupine The Beatles so v avstrijsko vasico na nadmorski višini 1740 metrov marca 1965 prišli snemat zimske prizore za svoj film. Ker niso bili najboljši smučarji, so prizore na smučeh posneli domačini dvojniki. Toda obisk je požel veliko mednarodno pozornost in pustil trajen pečat, ki ga je v Obertauernu čutiti še danes.

The Beatles so leta 1965 obiskali Obertauern. FOTO: Profimedia

V enem od hotelov so nato glasbeniki spontano priredili koncert, ki še danes velja za edini njihov nastop v Avstriji. Na ta dan spominjajo tudi trije spomeniki: kip Beatlov na progi pri vlečnici Kirchbühel, replika klavirja na gorski postaji Grünwaldkopf ter kipi Johna, Paula, Ringa in Georga pred enim od hotelom v kraju.

V Turističnem združenju Obertauern ob obletnici obiska slavnih glasbenikov od 6. marca do 1. maja pripravljajo niz dogodkov. Med drugim bodo obiskovalce razveseljevali dvojniki Beatlov na smučeh, udeležiti se bo mogoče koncertov tribute benda in prisluhniti pogovorom ob kaminu s pričami iz tistega časa. Predvajali bodo tudi film Help. Poslopje Turističnega združenja Obertauern se bo v tem času spremenilo v dom Beatlov, dogajanje pa se bo začelo 6. marca z odprtjem razstave z redkimi fotografijami Beatlov in originalnimi razstavnimi predmeti iz tistega časa.

Glasbeniki so v smučarskem središču snemali svoj drugi film Help. FOTO: Profimedia