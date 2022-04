Avtonomno vozilo pobegnilo policistom, a le na videz

Posnetek prikazuje avtomobil brez voznika, v lasti in upravljanju podjetja Cruise iz San Francisca, ki ga ustavijo policisti, domnevno zato, ker ni imel prižganih luči. Policist nato izstopi iz avtomobila in gre proti ustavljenemu vozilu. Ko pride do njega, ugotovi, da v njem ni voznika, zato poskuša odpreti vrata, a neuspešno.