Avtor uspešnice Igra prestolov napoveduje drugačen konec, kot smo ga videli v seriji

Čeprav je serija, katere prva sezona je luč sveta ugledala leta 2011, hitro postala velika uspešnica, je njen konec med gledalci pustil rahlo grenak priokus. Dejstvo je, da so bile epizode od prve do šeste sezone ustvarjene po knjižni podlagi Georgea R. R. Martina – a ker je bil ta še daleč od dokončanja zadnjih dveh knjig, sta David Benioff inD. B. Weiss sama napisala scenarij za sedmo in obenem zadnjo sezono. Ta pa ni zadovoljila gledalcev – sprožila je namreč precej burne odzive in kritike, da bi morali celotno sezono posneti še enkrat.