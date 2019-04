Babyboom pri splitskih gasilcih: 12 mesecev, 12 otrok

Dvanajst mladih družin, dvanajst majhnih otrok v približno letu dni. Vsem pa je skupno, da so očetje gasilci splitske gasilske brigade. V petih letih so zaposlili 50 mladih, ki so dobili redno službo, varnost. In to je rezultat.

Za vse skupaj naj bi bila namreč v prvi vrsti kriva kolektivna pogodba, ki je mladim gasilcem omogočila, da ustvarijo družine, pri tem pa ne skrbijo za sleherni dan – ali bodo jutri še imeli službo in s tem denar, da svoji družini omogočijo dostojno življenje. Zdaj se šalijo, da skupnosti ne pomagajo več le z gašenjem ognja.

"Situacija, ko gre za rodnost, je na Hrvaškem pač takšna, kakršna je. In gasilci smo stopili skupaj in rekli, če že pomagamo ljudem, bi jim morali pomagati tudi pri dvigu rodnosti. Tako imamo 12 otrok, še štirje so na poti. In če bomo še naprej tako dobro sodelovali z mestno oblastjo, se lahko nadejamo, da bo še več otrok in še več gasilcev," pravi Nikica Bota, predsednik splitskih profesionalnih gasilcev.

Malčki namreč že vedo, kaj bodo počeli, ko bodo veliki

"Želiš postati gasilec? – Ja! - Zakaj? Te ni nič strah ognja? – Ne, hočem videti, kako se ga pogasi," pravi Roko Strljič, sin gasilca.

A to bo šele čez nekaj let. Do takrat pa njihove očete čaka še kar nekaj dela, Gasilci sicer pravijo, da imajo radi izzive, a da so zaenkrat še bolj spretni pri gašenju kot pri vzgoji malčkov. Kaj je lažje? Oditi na intervencijo ali menjati plenice? "Iti na intervencijo."

"Od prijave požara ali kakšne druge intervencije, do takrat, ko se z vozili odpeljemo na posredovanje, vključno z oblačenjem, običajno mine 45 sekund. Za primerjavo: da oblečem otroka, traja pet minut," pravi eden od gasilcev. Tako kot je vsaka intervencija drugačna, tako je tudi to nekaj novega.

Za njihove družine pa je izziv nadzirati strah, ki je povezan s pogosto nevarno služno profesionalnega gasilca.

"Tega ne ve, ampak vedno si ga, ko odide na delo, zamislim v vlogi nekega superjunaka in si skušam predstavljati, da je neuničljiv. To mi pomaga," pove zaročenka gasilca.

Da so njihovi očetje pravi superjunaki, pa odločno zatrjujejo njihovi otroci. Konec koncev se čez dan borijo s požari, poplavami in drugimi ujmami, vseeno pa imajo po napornem delu še vedno dovolj moči za igro s svojimi malčki.