Balenciaga za 1750 evrov prodaja 'najdražjo vrečko za smeti na svetu'

Prestižna modna znamka je maja javnost razburila, ko je na prodajne police postavila "popolnoma uničene superge" za 1800 evrov, sedaj pa znova dviguje prah s torbico za 1750 evrov, ki je nastala po navdihu vrečke z smeti. Mnogi so bili nad modnim kosom vse prej kot navdušeni. "Na tej točki se že norčujejo iz potrošnikov," se je glasil eden izmed številnih negativnih komentarjev.

Marca, ko se je Kim Kardashian udeležila modnega tedna v Parizu, je svojim sledilcem ponosno pokazala darilo, ki ga je naravnost z modne piste prejela od oblikovalca Demna Gvasalia – črno torbico iz nove kolekcije znamke Balenciaga. "Poglejte, kaj sem dobila. Torbico iz šova, imenovano 'vrečka za smeti'. Zelo sem vesela. Kako kul je to?" je zapisala ob fotografiji torbe, podobni vrečki za smeti.

Nenavadni modni dodatek, s katerim se je pred nekaj meseci hvalila resničnostna zvezdnica, je sedaj prišel na prodajne police. Torbica Trash Pouch (kar pomeni torbica za smeti), ki je nastala po navdihu vrečke za smeti, stane 1750 evrov. Narejena je iz telečjega usnja, prodaja pa se v črni, beli, modri in rumeni barvi. Kreativni direktor modne znamke Gvasalia je o njej za Women's Wear Daily, ko je bila premierno predstavljena na modni reviji v Parizu, povedal: "Nisem želel zamuditi priložnosti, da ustvarim najdražjo vrečko za smeti na svetu, ker kdo pa ne mara modnega škandala?"

Luksuzna torbica je na spletu sprožila val neodobravanja. Ko je njeno fotografijo na Instagramu objavil profil Highsnobiety, je namreč ta postala viralna, v komentarjih pa so bili do 'torbice za smeti' uporabniki družbenega omrežja zelo kritični. Prvi je zapisal: "To je nesramno," drugi pa se pošalil: "Tistega, ki bo to kupil, je potrebno dati v torbico in ga skupaj z njo vreči v koš." Nekateri uporabniki so menili, da Balenciaga morda izvaja socialni eksperiment, medtem ko so drugi dejali, da imajo vsega skupaj dovolj, saj je znamka že v preteklosti na prodajnih policah prodajala podobne bizarnosti. "Na tej točki se že norčujejo iz potrošnikov." "To uhaja izpod nadzora."

Balenciaga znana po bizarnih modnih kosih Pariška modna znamka je v preteklosti že prodajala nekaj "odštekanih" modnih kosov, ki so v javnosti dvignili veliko prahu. Maja so na prodajne police postavili "popolnoma uničene superge", ki stanejo skoraj dva tisoč evrov. Čevlji so uničeni, polni odrgnin, zarez in barve, ki spominja na umazanijo. Tudi takrat so se mnogi spraševali, ali se podjetje norčuje iz ljudi, medtem ko so drugi kritično izpostavili, da je revščina postala za bogataše estetska.

