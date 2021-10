Balerina Sae Eun Park prva azijska zvezda Pariške opere

Sae Eun Park je v rodni deželi veljala za čudežno najstnico, po osvojitvi dveh glavnih priznanj za ambiciozne baletne plesalce – velike nagrade v Lozani in zlate medalje v Varni – pa so jo poimenovali kraljica tekmovanj. AFP je poročala, da je pred desetletjem, ko je prišla na avdicijo za najstarejšo baletno ustanovo na svetu, v Parizu spala v tako majhni najeti sobi, da v njej ni mogla povsem iztegniti nog. Prav tako je slabo govorila francosko.

Danes, pri 31 letih, pa se lahko kot prva Azijka pohvali z nazivom baletne zvezde Pariške opere, kar ji je uspelo ravno v obdobju, ko se svet elitnega klasičnega baleta sooča z vse glasnejšimi pozivi k večji raznolikosti in vključevanju. Hkrati je le ena od dveh zvezdnikov te baletne hiše, rojenih v tujini. "Sem prva azijska balerina, ki je postala etoile, in to je postala tema pogovorov, vendar mislim, da je to nekaj zelo naravnega," je balerina presodila za AFP. V Seulu rojena Sae Eun Park se je namreč pred prihodom v Pariz izobraževala v najboljših južnokorejskih umetniških ustanovah po ruski baletni metodi Vaganova, ki poudarja duhovito izražanje, moč in gibčnost. Nikoli pa ni obiskovala pouka v priznani baletni šoli pariške operno-baletne hiše.