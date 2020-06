Bali so se, da je poginil, a Klepetan se je vseeno vrnil k svoji ljubi Maleni

KlepetaninMalena, najbolj znani hrvaški štorklji, sta spet skupaj. Stanovalci Brodskega Varoša in predvsem Stjepan Vokić, ki za štorklji skrbi, so mislili, da je z njim kaj narobe oziroma so se celo bali, da je poginil.

"Ja, res je, Klepetan se je vrnil domov že aprila. Za zdaj imata v gnezdu tri jajca, eno se je žal razbilo. Ravnokar je bil Klepetan z mano na dvorišču, medtem ko je Malena grela jajca," je za hrvaški Index povedal Stjepan, ki je bil nad vrnitvijo samca presenečen, saj so mislili, da je poginil, ker ga toliko časa ni bilo domov.